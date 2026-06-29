El Poder Judicial convoca a psiquiatras para cubrir una suplencia en el Equipo Técnico Interdisciplinario de Concordia

Segun lo indicado a 7Paginas, la búsqueda está destinada a incorporar un profesional que reúna los requisitos establecidos por la normativa vigente y que pueda desempeñarse en un área clave para la intervención en causas judiciales vinculadas a distintos fueros.

Requisitos para postularse

Entre las condiciones exigidas por el Superior Tribunal de Justicia se encuentra la obligación de residir en la ciudad donde se desempeñará el cargo, además de cumplir con el régimen de incompatibilidades previsto por la legislación provincial.

Asimismo, los aspirantes deberán contar con:

Título habilitante de médico psiquiatra.

Un mínimo de tres años de ejercicio profesional ininterrumpido.

Formación específica en temática de familia y perspectiva de género.

Especialización forense, cuando exista oferta académica disponible.

Disponibilidad horaria conforme a la normativa vigente.

También se valorará la experiencia profesional y la capacitación específica en las áreas vinculadas al trabajo de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.

Inscripción hasta el 6 de julio

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el Poder Judicial, el cual permanecerá disponible hasta el domingo 6 de julio a las 9 de la mañana.

Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia evaluará los antecedentes de los postulantes y podrá convocar a entrevistas personales a quienes acrediten mayor formación y experiencia en las temáticas requeridas.

Función de los ETI

Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios brindan asistencia técnica a los distintos organismos judiciales mediante evaluaciones e informes especializados, constituyéndose en una herramienta fundamental para el abordaje de causas de familia y otros fueros que requieren intervenciones profesionales interdisciplinarias.

Desde el Poder Judicial recordaron que los requisitos para integrar estos equipos están establecidos por la Ley Procesal de Familia Nº 10.668, el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia y demás normativas vigentes.

Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción y consultar toda la información complementaria a través de la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.