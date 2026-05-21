El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

En el marco de la medida de fuerza convocada por los gremios del sector educativo, un relevamiento oficial emitido por el Gobierno de Entre Ríos confirmó que el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71 por ciento durante la jornada de este jueves.

Las cifras recopiladas a través de los mecanismos de control del Consejo General de Educación (CGE) detallan que las aulas del turno mañana contaron con una asistencia mayoritaria de trabajadores. Desde el organismo señalaron que este porcentaje de presencialidad permitió asegurar la continuidad pedagógica y el normal desarrollo de las actividades escolares en la mayor parte del territorio provincial.

Sostener las escuelas abiertas

Tras conocerse los resultados del monitoreo, desde el Poder Ejecutivo provincial destacaron de manera positiva la vocación de los educadores que asistieron a sus respectivos puestos laborales.

Según manifestaron las autoridades a 7Paginas, el nivel de asistencia registrado permitió sostener las instituciones públicas abiertas, cumpliendo con el objetivo prioritario de proteger el derecho a la educación de los alumnos entrerrianos y evitar la pérdida de días de clases en el calendario escolar vigente.