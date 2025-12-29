El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario realizó un balance de año

Al hacer un balance del año que finaliza, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, José María Martino, manifestó que «considero que fue un año positivo, ya que la institución continuó creciendo en lo que respecta a equipamiento». En ese sentido, agregó que «la prioridad de las inversiones estuvo enfocada a la adquisición de equipamiento para el combate de incendios estructurales y forestales, y herramientas para el personal del cuerpo activo». Cabe recordar que a mediados de año la entidad invirtió más de 6 millones de pesos en la compra de indumentaria para los bomberos voluntarios y un nuevo kit de ataque rápido.

Por otro lado, el dirigente valoró que «en 2024 logramos reorganizar el cuerpo activo y las guardias en el cuartel, lo que tuvo continuidad en este 2025. Esto nos brinda la tranquilidad de saber que, ante cualquier situación de riesgo, contamos con el personal necesario para acudir en ayuda».

Luego, Martino se refirió a la cuestión edilicia y destacó que «como lo venimos haciendo desde su inauguración, seguimos ampliando y mejorando las instalaciones del cuartel con el objetivo de aprovechar al máximo todos los espacios con los que cuenta». En este caso, mencionó que «en noviembre concluimos la construcción de un playón de hormigón en el sector destinado al abastecimiento de agua de las autobombas».

Párrafo aparte, contó que «participamos durante todo el año de forma activa de las reuniones de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con la cual continuamos manteniendo un trabajo articulado y una relación muy estrecha». A su vez, destacó el compromiso de los bomberos voluntarios para seguir capacitándose.

El titular de Bomberos de Villa del Rosario aprovechó la oportunidad, además, para agradecer a todas las personas que colaboran permanentemente con la institución, especialmente a los miembros de la comisión directiva y cuerpo activo, como así también a los profesionales que trabajan constantemente para que la entidad siga creciendo. En ese aspecto, recalcó que «hace 17 años que iniciamos, sólo con las ganas de contar con un cuartel de bomberos en la localidad y en este breve tiempo se ha crecido muchísimo».

Por último, sobre las expectativas para el año próximo, Martino dijo que «el objetivo a futuro es seguir trabajando de esta forma y continuar creciendo. Por eso, le pedimos a la comunidad que siga apoyando a esta institución y deseamos un feliz 2026 para todos los vecinos».