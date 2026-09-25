El presidente del club Colegiales Concordia repudio el «show mediático» policial y anticipó que demandará a un periodista

El presidente del Club Colegiales de Concordia, Ramón Fernando “Chupa” Sosa, salió públicamente a cuestionar el procedimiento policial realizado en la sede de la institución, mientras dirigentes y colaboradores se encontraban trabajando en los preparativos de la fiesta aniversario.

Sosa aseguró que el operativo se inició en búsqueda de una persona que frecuentaba el club y que, tras revisar distintos sectores de la institución, los efectivos lo trasladaron a la Comisaría Central.

“Me llevaron y estuve ahí en la comisaría central, y me largaron”, relató el dirigente durante una entrevista.

Sosa cuestionó el procedimiento

Según su versión, durante el operativo los efectivos le solicitaron prendas de vestir y calzado que, de acuerdo con lo que le manifestaron, figuraban en la orden de allanamiento.

Sosa cuestionó que finalmente se hayan secuestrado elementos que, según sostuvo, no coincidían exactamente con las características descriptas en la orden.

El presidente de Colegiales también afirmó que no se encontró en el lugar ningún elemento relacionado con la persona que era buscada y manifestó su malestar por haber sido trasladado posteriormente a la dependencia policial.

Apuntó contra la difusión de las imágenes

Uno de los principales cuestionamientos de Sosa estuvo dirigido a la difusión de imágenes relacionadas con el procedimiento.

El dirigente responsabilizó públicamente al periodista Juani Segovia por la publicación de fotografías y contenidos que, según afirmó, afectan su imagen y también repercuten sobre su familia.

“Es fácil ensuciar a la gente”, expresó Sosa, quien adelantó que recurrirá a un abogado para analizar las acciones judiciales que llevará adelante.

El presidente de Colegiales sostuvo que no está dispuesto a dejar pasar lo ocurrido y anticipó que realizará una presentación ante la Justicia por la difusión de las imágenes.

“Esto es un club, no es la casa de Sosa”

Sosa también cuestionó la magnitud del procedimiento y la cantidad de efectivos que, según su relato, participaron del operativo.

“Esto es un club, no es la casa de Sosa”, manifestó el dirigente, al remarcar que se trata de una institución deportiva y social en la que se encontraban trabajando en los preparativos de una celebración.

Según su apreciación, fueron más de 25 las personas que participaron del procedimiento.

El dirigente consideró que la situación terminó generando una exposición pública que, desde su perspectiva, no se correspondía con lo ocurrido dentro de la institución.

Críticas al denominado “show mediático”

El episodio también derivó en un cuestionamiento más amplio sobre la forma en que se difunden determinados procedimientos policiales en Concordia, de manera exclusiva un solo un medio de comunicación que visiblemente es parte principal del show mediático, y sin lugar a dudas que esta disposición de la policía local pone en peligro el acceso a la informa publica y discrimina al resto de los medios de comunicación que solo reciben escasas gacetillas de prensa.

En ese sentido, desde que se montó el denominado Show mediático se plantea la preocupación por la exposición de imágenes, domicilios y personas vinculadas a investigaciones que todavía no cuentan con una resolución judicial definitiva.

La crítica apunta particularmente a la difusión casi inmediata de operativos, allanamientos y detenciones, una modalidad que, según el planteo realizado a partir de este caso, puede generar una exposición pública de personas que aún no fueron juzgadas.

En el caso de Sosa, el dirigente decidió hacer público su descargo y cuestionar tanto el procedimiento policial como la difusión periodística que tuvo el operativo.

Sosa habló de una posible motivación política

Durante la entrevista también fue consultado acerca de si consideraba que podía existir una motivación política detrás de la situación.

Sosa manifestó sus sospechas y vinculó el episodio con otros conflictos que, según dijo, viene atravesando en relación con su actividad en Colegiales y con su imposibilidad de ingresar a una cancha.

El dirigente sostuvo que realizó consultas con su abogado y que, según esas averiguaciones, no habría encontrado una denuncia en la instancia judicial a la que hizo referencia.

Estas afirmaciones forman parte de la versión expresada públicamente por Sosa y deberán ser contrastadas con las actuaciones policiales y judiciales correspondientes.

La fiesta aniversario sigue en pie

Pese al episodio, el presidente de Colegiales confirmó que la fiesta aniversario de la institución se realizará este sábado.

La celebración comenzará a las 21.30 en la sede del club y contará con la presentación de tres bandas musicales.

La entrada tendrá un valor de 12.000 pesos e incluirá comida, mientras que también funcionará una cantina durante el evento.

Sosa cerró la entrevista reivindicando su vínculo con Colegiales y asegurando que continuará trabajando por la institución, mientras prepara junto a dirigentes y colaboradores la celebración aniversario.

Al mismo tiempo, ratificó su decisión de recurrir a la Justicia por la difusión de las imágenes y por lo que considera una exposición injustificada de su persona.

Redacción de 7Paginas