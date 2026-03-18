El presidente Orsi se mostró dialoguista ante el reclamo de Frigerio por la planta de HIF Global en Paysandú

Durante una rueda de prensa en el marco de la Expoactiva Nacional, el mandatario uruguayo adoptó un tono conciliador y aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar con Argentina. “Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar”, expresó.

Diálogo abierto y sin escalada

Orsi remarcó que, pese a las diferencias, el diálogo entre ambos países se mantiene activo. En ese sentido, señaló que los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno están en “contacto permanente” por este tema.

Además, el presidente consideró que la situación aún no ha alcanzado un nivel de conflicto como el registrado a comienzos de siglo por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos, que derivó en un prolongado conflicto binacional.

“No estamos todavía en ese nivel”, sostuvo, al tiempo que manifestó su expectativa de alcanzar acuerdos que permitan “disminuir los problemas” con Argentina.

La postura de Entre Ríos

El conflicto se originó a partir del reclamo del gobernador Frigerio, quien solicitó la relocalización del proyecto por su posible impacto ambiental y turístico en la costa del río Uruguay, particularmente en ciudades como Colón.

El mandatario entrerriano fue contundente al advertir que, de ser necesario, recurrirá a tribunales internacionales. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a ir”, afirmó, en referencia a la Corte Internacional de Justicia.

Frigerio también recordó el antecedente del conflicto por Botnia y sostuvo que “no se puede permitir una nueva situación similar”, destacando que en esta oportunidad las gestiones se están realizando antes del inicio de las obras.

Defensa del proyecto en Uruguay

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, defendió el avance del proyecto y pidió evitar una escalada del conflicto.

Olivera explicó que Uruguay solicitó a la empresa incorporar en el estudio de impacto ambiental respuestas a las inquietudes planteadas por Argentina, incluyendo posibles efectos ambientales y visuales sobre la región.

Asimismo, remarcó que Uruguay es un país soberano para decidir sobre las inversiones en su territorio, aunque aseguró que se tomarán medidas para evitar impactos negativos.

Un proyecto de gran escala

La iniciativa de HIF Global apunta a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, y es considerada la mayor inversión privada en la historia de Uruguay.

El proyecto contempla además la instalación de parques de energía renovable y el desarrollo de infraestructura asociada, lo que podría generar miles de puestos de trabajo durante su construcción y cientos de empleos permanentes.

Mientras continúan las negociaciones y estudios técnicos, el tema se mantiene como uno de los principales ejes de la agenda bilateral entre Argentina y Uruguay, con impacto directo en el ambiente de la región.