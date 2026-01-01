El primer entrerriano de 2026 nació en Nogoyá

Bastian Daniel es hijo de Ana Muñoz y Daniel Alvarado, pesó 2,700 kilos y su llegada sorprendió a la familia y al equipo médico, ya que el parto estaba previsto recién para mediados de enero. Sin embargo, el pequeño decidió adelantarse y nacer apenas iniciado el 2026, marcando un hecho especial para la ciudad y la provincia.

La mamá relató al periodista “Cachi” González que durante la noche concurrió en dos oportunidades al hospital y que, cerca de la medianoche, el equipo médico, encabezado por la doctora Gil, la preparó para el parto. “No nos dejó ni terminar de cenar”, contó entre risas, agradeciendo la calidez, la atención y el entusiasmo de médicos y enfermeras que acompañaron el nacimiento.

Otros nacimientos en las primeras horas del año

Además de Nogoyá, otras ciudades entrerrianas también celebraron la llegada de nuevos bebés en las primeras horas de 2026. En Paraná, el Hospital Materno Infantil San Roque recibió a Pía Marisol Gómez a las 2:30 de la madrugada, sumando otra historia de vida al inicio del año.

En tanto, en Chajarí, el Hospital Santa Rosa anunció con alegría el nacimiento de Benjamín Nicolás, quien llegó al mundo a las 8:01 horas, por parto natural, con un peso de 2.820 gramos. Se convirtió así en el primer bebé del 2026 nacido en ese nosocomio. Benjamín es hijo de Berenice González, de 18 años, primigesta, y de Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Desde la Dirección del Hospital Santa Rosa, el doctor Daniel Benítez saludó a la familia y les deseó un muy feliz Año Nuevo, destacando que se trata de “un momento único que quedará para siempre en la historia de su familia”.

De esta manera, Nogoyá, Paraná y Chajarí fueron protagonistas de la bienvenida a los primeros entrerrianos de 2026, en una jornada cargada de emoción, esperanza y nuevas vidas que comienzan su historia junto al nuevo año.