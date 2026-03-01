El PRO Concordia inició su agenda 2026 con fuerte respaldo a las gestiones de Azcué y Frigerio

El encuentro tuvo como eje central la organización de la agenda de trabajo para los próximos meses, la coordinación interna del espacio y la definición de lineamientos que marcarán el desarrollo de las actividades partidarias durante el año.

Entre los temas abordados, también se analizó el acompañamiento a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente Francisco Azcué, en el marco del trabajo conjunto dentro del espacio político a nivel provincial y local.

Asimismo, se comenzó a organizar una reunión abierta destinada a vecinos y simpatizantes, con el objetivo de ampliar la participación y convocar a quienes deseen sumarse a la construcción política del partido en la ciudad.

Desde el PRO Concordia recordaron a 7Paginas, que el local partidario, ubicado en San Martín 185, permanece abierto a la comunidad en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Además, informaron que se pueden realizar consultas o acercar propuestas al teléfono 3454 125123 o a través de la cuenta de Instagram @ProConcordia.

De esta manera, el espacio inicia el año con una agenda centrada en la organización interna, la planificación estratégica y la apertura a la participación ciudadana.