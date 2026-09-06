El Procurador General respaldó la sentencia que permite continuar con el nuevo sistema de alimentación escolar

De esta manera, el dictamen respalda la continuidad de la política alimentaria instrumentada por el Poder Ejecutivo provincial, aunque con las adecuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los estándares de alimentación saludable establecidos por la normativa vigente.

Consideró que la sentencia está debidamente fundada

En su dictamen, García sostuvo que la sentencia cuestionada no resulta arbitraria, sino que se encuentra debidamente motivada y fundada en la normativa constitucional, convencional y provincial aplicable.

Además, señaló que la instrumentación de una política pública corresponde al Poder Ejecutivo, aunque remarcó que dicha competencia puede ser objeto de control judicial cuando se encuentran involucrados derechos fundamentales.

El Procurador General entendió que la apelación presentada debe servir para aclarar el alcance de la sentencia y no como fundamento para revocarla.

No se trata solamente de retirar productos con sellos

Uno de los puntos centrales del dictamen está relacionado con el alcance de la resolución judicial. García aclaró que el fallo debe ser interpretado en un sentido amplio y que no se trata únicamente de retirar de los desayunos y meriendas los productos que tengan sellos de advertencia.

Según consideró, el objetivo debe ser garantizar una alimentación escolar saludable, por lo que cualquier adecuación del sistema deberá implicar una modificación efectiva de los alimentos y no limitarse simplemente a un cambio formal en su etiquetado.

Valoró la mesa de diálogo convocada por la Provincia

Asimismo, el Procurador General destacó la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial convocada por el Gobierno de Entre Ríos para abordar la adecuación del sistema alimentario escolar.

De ese espacio participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora, entre otros actores vinculados a la temática.

García consideró que se trata de un ámbito pertinente para avanzar en las modificaciones necesarias y garantizar que los productos destinados a los establecimientos educativos cumplan efectivamente con los criterios de alimentación saludable.

De esta manera, el dictamen del Procurador General respalda la continuidad del nuevo sistema de alimentación escolar implementado por el Poder Ejecutivo provincial, mientras avanza el debate y las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia judicial.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas