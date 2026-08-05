El profesor Alberto Pisacco impulsa la arquería con un torneo promocional para nuevos deportistas

En un breve alto en la preparación de la arquera Astrid Reggi que se encontraba entrenando; explicó que la escuela de arquería comenzó a funcionar a principios de este año con cursos de iniciación en arco recurvo olímpico y arco compuesto. A partir de esas capacitaciones, varios alumnos manifestaron su interés por continuar entrenando, lo que permitió conformar el actual grupo de practicantes.

“Estamos empezando prácticamente de cero en el Tiro Federal. Poco a poco la actividad fue tomando forma y surgió la necesidad de organizar una competencia que motive a los arqueros a seguir creciendo”, señaló.

El docente comentó que el desarrollo de los entrenamientos se ha visto afectado en las últimas semanas por las condiciones climáticas, ya que las lluvias obligaron a suspender varias jornadas de práctica. Sin embargo, destacó que el entusiasmo de los participantes se mantiene y que el torneo representa un nuevo impulso para la disciplina.

La competencia contará con la participación de representantes de las cuatro instituciones que actualmente desarrollan el tiro con arco en Concordia: el Tiro Federal Argentino, el Centro Provincial de Educación Física Nº 4, el Club Los Yaros y la escuela de arquería de La Bianca, dirigida por José Pérez.

El torneo se disputará en las instalaciones del Tiro Federal, en un espacio especialmente destinado a la actividad. El profesor destacó que una de las ventajas del tiro con arco es que el equipamiento es completamente desmontable, por lo que no interfiere con las demás disciplinas que se practican en el predio ni con futuras ampliaciones de los sectores de tiro.

El campeonato estará integrado por tres fechas: la primera se desarrollará en septiembre, la segunda en octubre y la instancia final tendrá lugar en noviembre.

En cuanto al reglamento, explicó que fue especialmente adaptado para un torneo promocional, con el objetivo de incentivar el progreso personal de cada arquero más que la competencia entre participantes.

“La idea es que cada uno compita consigo mismo, tratando de superarse en cada fecha”, afirmó. En ese sentido, detalló que el sistema de puntuación otorgará tres puntos al arquero que logre mejorar el puntaje obtenido en la fecha anterior y otros tres puntos al ganador de cada jornada, promoviendo así tanto la superación individual como el rendimiento deportivo.

Finalmente, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en esta primera convocatoria y señaló que la fecha inaugural también servirá como experiencia piloto para evaluar el funcionamiento del certamen.

“Queremos escuchar las sugerencias de los propios arqueros y realizar los ajustes necesarios para que la segunda y la tercera fecha sean todavía mejores”, concluyó.

El Heraldo