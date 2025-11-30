El programa “Comenzando por casa” llegó a 35 barrios de Concordia con jornadas de limpieza urbana, participación ciudadana y concientización ambiental

El eje del programa se centra en jornadas comunitarias de limpieza y sensibilización ambiental, en las que vecinos, voluntarios y equipos técnicos trabajan de manera conjunta para mejorar el entorno y promover hábitos responsables. “Ese día realizamos una limpieza colectiva, pero sobre todo trabajamos con los vecinos en la implementación de cambios de hábitos y en hacernos responsables de los residuos que generamos. La limpieza de los barrios y de los espacios públicos es responsabilidad de todos”, expresó el secretario de Servicios Públicos, Arq. Alejandro López, quien destacó “la buena recepción y el compromiso de los vecinos”.

La propuesta alcanzó una amplia cobertura territorial, con más de 35 barrios intervenidos durante este año, entre ellos Benito Legerén, General Lamadrid, Tiro Federal, San Agustín, Chacho Peñaloza, Sarmiento, Gruta de Lourdes, Cipo y 128 Viviendas, Barrio Golf y, esta semana, Barrio La Arrocera, siguiendo un cronograma que prioriza las zonas con mayores problemáticas ambientales.

Las tareas realizadas en cada punto incluye limpieza general, recolección de residuos voluminosos, desmalezado y visitas casa por casa para dialogar con vecinos e instituciones sobre la gestión adecuada de los residuos, fomentando la separación en origen, el cumplimiento de los horarios de recolección y el trabajo conjunto para la erradicación de microbasurales.

Durante cada visita también se llevan a cabo consultas para conocer la percepción de los vecinos sobre el servicio de recolección, escuchar sugerencias y continuar mejorando la calidad de la prestación.

ALCANCES DEL PROGRAMA

En cuanto al alcance que tuvo “Comenzando por Casa” en este 2025, se logró que 525 personas participaran de las jornadas, entre residentes, voluntarios y personal técnico.

70 instituciones —entre escuelas, comedores, capillas y centros de salud— se sumaron a las actividades, fortaleciendo el trabajo intersectorial.

Se retiraron más de 180 toneladas de residuos, lo que permitió reducir microbasurales y mejorar el estado del espacio público.

Se colocaron 50 carteles ambientales para reforzar la comunicación visual sobre el cuidado del entorno.

Esta acción concreta, en territorio, no sólo generó mejoras visibles en la limpieza urbana, sino que también impulsó un cambio cultural en torno a la responsabilidad ambiental. Con el acompañamiento de la comunidad y de las instituciones barriales, el programa se posiciona como una política clave para avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.