El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

A tres meses de la implementación del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con el Banco de Entre Ríos, un total de 2.921 personas ya recibieron una respuesta favorable sobre su solicitud. El monto total comprometido en esta primera etapa alcanza los $14.515 millones, lo que representa el 46% de los 6.306 inscriptos hasta la fecha.

Asimismo, las autoridades informaron que otro 40% de las solicitudes presentadas continúa en proceso de trámite y evaluación, manteniendo la dinámica de asistencia a empleados y jubilados que buscan reordenar sus finanzas personales.

Condiciones financieras y alcance del programa

La herramienta fue lanzada en mayo con el propósito de cancelar deudas acumuladas en bancos, financieras, mutuales y cooperativas, unificando los compromisos bajo esquemas de pago más sostenibles:

Condiciones crediticias: El plan contempla una tasa fija del 60%, plazos de devolución de hasta 72 meses y un período de gracia de hasta dos meses.

Estado de las solicitudes: De los 6.306 inscriptos, 2.609 personas continúan en proceso de análisis o completando documentación. Por su parte, 776 casos (el 16%) no calificaron para acceder a la operatoria debido a su situación como deudores en los registros del Banco Central.

Apertura hacia el sector privado

Un aspecto relevante del balance oficial es que la medida no se limitó de manera exclusiva al personal de la Administración Pública o a pasivos provinciales. Del universo total de solicitantes, el 21% corresponde a empleados del sector privado.

De este modo, el Banco Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria para trabajadores públicos, privados y jubilados, con el objetivo de reducir el impacto mensual de las cuotas elevadas y mejorar el perfil crediticio de las familias en todo el territorio provincial.

Con información de prensa provincial

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