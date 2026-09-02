7PAGINAS

Miércoles 2 de septiembre de 2026
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El programa de esterilizaciones gratuitas continúa recorriendo barrios de Concordia

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que se dará continuidad al Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas en dos barrios de la ciudad.
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Redacción 7Paginas

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Los días viernes 4, lunes 7 y miércoles 9 de septiembre, se estará atendiendo en el barrio Itatí, en Concejal Veiga y Gregoria Pérez. Para este caso, las atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas. Las castraciones serán a partir de las 10:30 horas.

Por otro lado, durante el sábado 5 de septiembre, las actividades tendrán una edición especial que se llevará a cabo en el Sedronar del barrio Los Pájaros, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores, abarcando los barrios Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II, San Francisco Este y Oeste. Las atenciones y vacunaciones se instrumentará desde las 11 y hasta las 15 horas.

Para ambos casos, solicitar turnos, enviando un mensaje al Whatsapp  345-508 1414.