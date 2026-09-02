El programa de esterilizaciones gratuitas continúa recorriendo barrios de Concordia

Los días viernes 4, lunes 7 y miércoles 9 de septiembre, se estará atendiendo en el barrio Itatí, en Concejal Veiga y Gregoria Pérez. Para este caso, las atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas. Las castraciones serán a partir de las 10:30 horas.
Por otro lado, durante el sábado 5 de septiembre, las actividades tendrán una edición especial que se llevará a cabo en el Sedronar del barrio Los Pájaros, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores, abarcando los barrios Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II, San Francisco Este y Oeste. Las atenciones y vacunaciones se instrumentará desde las 11 y hasta las 15 horas.
Para ambos casos, solicitar turnos, enviando un mensaje al Whatsapp 345-508 1414.