El Programa de Esterilizaciones Gratuitas llega al barrio La Bianca

El municipio local continúa fortaleciendo las políticas de salud pública y tenencia responsable de mascotas. A través de la Dirección de Veterinaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se anunció que el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas desembarcará la semana próxima en el barrio La Bianca.

El operativo territorial se desarrollará durante tres jornadas consecutivas con el fin de facilitar el acceso de los vecinos de la zona a los servicios veterinarios esenciales.

Días y ubicación

Las actividades tendrán lugar en la intersección de calles San Juan y Cabo González, durante los siguientes días:

Miércoles 22 de abril

Viernes 24 de abril

Lunes 27 de abril

Servicios y horarios

Para garantizar una organización eficiente, el programa se dividirá en dos franjas horarias según el tipo de prestación:

Atenciones primarias y vacunaciones: Se realizarán a partir de las 9:00 horas. Estos servicios suelen brindarse por orden de llegada para mascotas que necesiten controles básicos o completar el calendario de vacunación antirrábica.

Castraciones: Los procedimientos quirúrgicos comenzarán a las 10:30 horas. Es importante recordar que, para este servicio, los animales deben cumplir con las condiciones de ayuno previas que indique el profesional.

Solicitud de turnos

Desde la Dirección de Veterinaria recordaron que los cupos para las esterilizaciones son limitados. Los interesados en obtener un turno deberán comunicarse vía mensaje de WhatsApp al número:

345 – 508 1414

Con esta iniciativa, el Programa de Esterilizaciones Barriales sigue recorriendo los distintos puntos de Concordia, buscando controlar la sobrepoblación canina y felina y promover la sanidad animal en cada comunidad.