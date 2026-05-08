El programa de Huertas Agroecológicas continúa recorriendo los barrios de Concordia y beneficia a más familias

Durante las jornadas realizadas esta semana, vecinos de diferentes barrios participaron activamente de las actividades impulsadas por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el Departamento de Economía Social, consolidando espacios de aprendizaje, producción y trabajo colectivo.

Las propuestas se desarrollaron en los barrios Sarmiento, 11 de Junio, CTM–La Bianca y San Pantaleón, alcanzando a un importante número de familias que se incorporaron a la experiencia agroecológica.

En barrio Sarmiento participaron 12 familias, mientras que en barrio 11 de Junio fueron 30 las familias acompañadas. En tanto, en el barrio CTM–La Bianca se trabajó junto a 28 familias y en San Pantaleón participaron 40 familias, reflejando el crecimiento sostenido del programa en distintos puntos de Concordia.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la importancia de seguir acercando este tipo de políticas públicas a los barrios.

“Cada familia que se suma a una huerta está incorporando herramientas para mejorar su alimentación y generar autonomía. Estos espacios también fortalecen los vínculos comunitarios y promueven una economía social más solidaria”, expresó.

Además, remarcó que “ver la participación de los vecinos en cada jornada demuestra que hay interés y compromiso con la producción agroecológica. Seguimos creciendo juntos, barrio a barrio, acompañando a quienes quieren producir sus propios alimentos”.

Por su parte, Ariel Gorostegui señaló que dar continuidad a este programa “significa seguir apostando al crecimiento de las familias y al fortalecimiento del tejido social en los barrios”.

“Las huertas no solo generan alimentos, también generan comunidad”, afirmó, al tiempo que agregó que desde el municipio se continúa acompañando a los vecinos con capacitaciones y herramientas concretas, promoviendo prácticas sustentables y una economía más solidaria basada en el trabajo colectivo.

Nuevas jornadas

Desde el municipio informaron a 7Paginas, que el programa continuará el próximo lunes 11 de mayo con nuevas actividades en distintos puntos de la ciudad.

A las 9:00 horas, la jornada se realizará en barrio Pampa Soler, en la familia Palacios, mientras que a las 10:30 horas el encuentro tendrá lugar en Tavella Norte, en el Salón Comunitario Municipal.

Finalmente, invitaron a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas que continúan impulsando la producción familiar, el trabajo comunitario y la conciencia ambiental en los barrios de Concordia.