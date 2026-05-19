El programa de huertas agroecológicas familiares llega a los barrios Camba Paso y Mendieta de Concordia

La actividad, abierta a toda la comunidad, se realizará el miércoles 20 de mayo con encuentros en dos puntos de la ciudad. A las 10:00 horas, el equipo técnico estará presente en el Barrio Camba Paso, en el comedor y merendero “Pancita Llena”, ubicado en ARA Santa Fe y Chacho Villalba, casa N.º 1763. Posteriormente, a las 15:30 horas, la jornada continuará en el Barrio Mendieta.

Durante los encuentros se brindará asesoramiento técnico, acompañamiento y herramientas prácticas para la creación y fortalecimiento de huertas familiares y comunitarias, promoviendo la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y el trabajo colectivo entre vecinos.

El programa forma parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para generar inclusión social, producción local y desarrollo sostenible, acercando capacitaciones y oportunidades a distintos sectores de la comunidad.

La actividad no es arancelada y está destinada a vecinos, emprendedores, instituciones barriales y todas aquellas personas interesadas en iniciarse o fortalecer sus huertas agroecológicas