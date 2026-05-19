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Martes 19 de mayo de 2026
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El programa de huertas agroecológicas familiares llega a los barrios Camba Paso y Mendieta de Concordia

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia llevará adelante una nueva jornada del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, una iniciativa que busca promover la producción de alimentos saludables, fortalecer la economía familiar y fomentar prácticas sustentables en los barrios de la ciudad.
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Redacción 7Paginas

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La actividad, abierta a toda la comunidad, se realizará el miércoles 20 de mayo con encuentros en dos puntos de la ciudad. A las 10:00 horas, el equipo técnico estará presente en el Barrio Camba Paso, en el comedor y merendero “Pancita Llena”, ubicado en ARA Santa Fe y Chacho Villalba, casa N.º 1763. Posteriormente, a las 15:30 horas, la jornada continuará en el Barrio Mendieta.

Durante los encuentros se brindará asesoramiento técnico, acompañamiento y herramientas prácticas para la creación y fortalecimiento de huertas familiares y comunitarias, promoviendo la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y el trabajo colectivo entre vecinos.

El programa forma parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para generar inclusión social, producción local y desarrollo sostenible, acercando capacitaciones y oportunidades a distintos sectores de la comunidad.

La actividad no es arancelada y está destinada a vecinos, emprendedores, instituciones barriales y todas aquellas personas interesadas en iniciarse o fortalecer sus huertas agroecológicas

 

 