Lunes 10 de noviembre de 2025
El programa de huertas agroecológicas tiene como objetivo cerrar el año beneficiando a más de 2000 familias de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, continúa desarrollando la etapa Primavera–Verano del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, una política pública que impulsa la producción de alimentos saludables, el autocultivo y el fortalecimiento de la economía familiar en distintos puntos de la ciudad.
En esta oportunidad, el equipo del Departamento de Economía Social dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, llevó adelante una nueva jornada en el barrio Golf, donde se asistió a más de 70 familias en dos puntos del barrio, con la entrega de plantines de estación y capacitaciones prácticas sobre técnicas de cultivo y cuidado de las huertas.

Con esta nueva intervención, el programa ya alcanzó a más de 1.700 familias concordienses, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo comunitario.

El Intendente Francisco Azcué acompañó la actividad y expresó que el objetivo es llegar a las 2.000 familias beneficiadas antes del cierre del año: “Estamos muy satisfechos en como se viene desarrollando el programa. A cada familia no sólo se les dan los plantines o insumos sino que además se los capacita para que tengan producción propia en sus hogares, ya sea para consumo o comercializar”.

“Desde la gestión estimulamos la participación ciudadana por eso les pedimos a los vecinos que se involucren en este tipo de programas como en otras acciones que lleva adelante la Municipalidad. En estos espacios de encuentro siempre surgen cuestiones a trabajar conjuntamente y eso es muy favorable para el crecimiento de Concordia” afirmó Azcué.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó: “Este programa es un ejemplo de política pública con impacto real, no solo promueve la soberanía alimentaria, sino que también genera vínculos comunitarios, fomenta el trabajo conjunto y potencia el emprendedurismo familiar. Estamos muy cerca de alcanzar las 2.000 familias y eso demuestra la respuesta positiva de los vecinos”.

En tanto, el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, señaló: “Seguimos llegando a más barrios, acompañando a las familias en el proceso de cultivar sus propios alimentos y fortalecer la economía del hogar con prácticas sustentables”.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo destacaron que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares promueve la participación ciudadana, el trabajo colectivo y la construcción de una economía más solidaria y sostenible, reafirmando el vínculo entre el Estado municipal y la comunidad.

 