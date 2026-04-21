El programa de huertas familiares continúa beneficiando a vecinos de Concordia

En este marco, se realizó una nueva jornada de entrega de plantines, alcanzando a más de 50 vecinos de distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, la iniciativa llegó a los barrios Asentamiento Colonial, Nogueira, 2 de Abril, España, Odiard e Islas Malvinas en Cambá Paso, consolidando el acceso a herramientas para la producción de alimentos en cada hogar.

Desde el Municipio se destacó que, en lo que va del año, el programa ya alcanzó a más de 200 familias, que se suman a las más de 2.000 familias acompañadas durante el 2025, reafirmando el crecimiento sostenido de esta iniciativa en toda la ciudad.

Asimismo, se continúa fortaleciendo la dimensión educativa del programa mediante el trabajo articulado con instituciones. En esta oportunidad, se desarrolló una jornada en la Escuela Primaria N° 69 “San Francisco”, donde estudiantes participaron de un taller teórico–práctico sobre cultivo, armado y mantenimiento de huertas.

Durante la actividad, los alumnos adquirieron conocimientos sobre técnicas de siembra, cuidados del suelo y planificación del espacio, y además recibieron plantines de estación para iniciar sus propias huertas tanto en sus hogares como en el ámbito escolar.

PRÓXIMAS ENTREGAS

En relación a la continuidad del programa, se informó que las próximas jornadas se desarrollarán el miércoles 22 de abril en el Barrio Tavella Norte, a las 08:30 horas (Padres Capuchinos, entre Laprida y Brown), y posteriormente a las 10:00 horas en el Barrio Mendieta (Capitán Rojas), donde se continuará con la entrega de plantines y el acompañamiento técnico a las familias.

Al respecto, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó que “este programa no solo garantiza el acceso a alimentos saludables, sino que también fortalece la organización comunitaria y el trabajo solidario en los barrios, generando oportunidades concretas para muchas familias”.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, subrayó que “el acompañamiento técnico es fundamental para que cada familia pueda sostener su huerta en el tiempo. No se trata solo de entregar plantines, sino de brindar herramientas y conocimientos que permitan una producción eficiente y sustentable”.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca generar oportunidades, promover hábitos saludables y fortalecer el entramado social a través del trabajo comunitario.