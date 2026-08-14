El programa huerta familiar acompaña a 500 familias en más de 20 barrios de Concordia

A partir del trabajo sostenido en los barrios, comienzan a observarse los primeros resultados concretos del programa: las familias ya están produciendo hortalizas de temporada otoño-invierno, incorporando parte de esta producción a su alimentación cotidiana y fortaleciendo hábitos vinculados al consumo de alimentos saludables.

Actualmente, el Programa Huerta Familiar alcanza a más de 20 barrios de la ciudad y cuenta con alrededor de 500 familias adheridas. El acompañamiento se realiza de manera permanente mediante visitas semanales de operadores territoriales de la Secretaría de Desarrollo Productivo, quienes realizan el seguimiento de cada huerta y acompañan a las familias en las distintas etapas del proceso.

A este trabajo territorial se suma el asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo, que brinda recomendaciones y herramientas para mejorar las prácticas de cultivo, optimizar la producción y favorecer el desarrollo de huertas familiares sustentables.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de este acompañamiento, señalando que “el objetivo es que cada familia pueda apropiarse de la huerta como una herramienta para producir sus propios alimentos, mejorar su alimentación y recuperar una práctica que durante muchos años formó parte de la vida cotidiana de nuestros hogares”.

El programa busca no solo promover el autoconsumo, sino también recuperar y fortalecer la cultura de la huerta familiar en Concordia, generando las condiciones para que cada vez más hogares puedan producir alimentos saludables en sus propios espacios.

En este sentido, uno de los principales objetivos es continuar ampliando el alcance de la iniciativa y llegar a una mayor cantidad de familias de la ciudad, acercando capacitación, asistencia técnica y acompañamiento desde el territorio.

La producción de hortalizas de temporada que ya realizan las familias constituye uno de los primeros resultados del trabajo desarrollado y refleja el impacto de una política pública que promueve la producción local, la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de las familias concordienses.

El Programa Huerta Familiar forma parte de las políticas de desarrollo productivo impulsadas por la Municipalidad de Concordia y tiene como horizonte recuperar la cultura de tener una huerta en cada hogar, promoviendo una ciudad donde más familias puedan producir sus propios alimentos de manera saludable y sustentable.

Prensa municipal