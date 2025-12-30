El Programa Municipal de Huertas Agroecológicas ya alcanza a 2.000 familias en Concordia

Durante el año, el programa se desarrolló en dos etapas bien definidas: Otoño–Invierno y Primavera–Verano. Esta modalidad permitió sostener una presencia territorial constante, acompañando a los vecinos con la entrega de semillas, plantines de estación, material informativo y capacitaciones prácticas vinculadas al cultivo, el manejo del suelo y la producción sustentable de alimentos.

En la última recorrida del año, el equipo del Departamento de Economía Social, dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, visitó el Merendero “A tu Lado” en los barrios La Viñas y Llamarada; el barrio Carretera La Cruz, en la Casa de Emaús; y el Centro de Jubilados de Villa Zorraquín, completando así el alcance previsto para este 2025.

El subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó el impacto del programa y el trabajo articulado entre las áreas municipales. “Llegar a 2.000 familias no es solo cumplir una meta numérica, es consolidar una política pública que mejora la calidad de vida de los vecinos. Este programa es el resultado de un trabajo mancomunado, con fuerte presencia territorial y el acompañamiento permanente del intendente desde el primer día”, remarcó.

Por su parte, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó el impacto social y comunitario de la iniciativa, señalando que “las huertas agroecológicas fortalecen la economía familiar, promueven hábitos saludables y generan espacios de encuentro comunitario”. En ese sentido, indicó que se trabajó junto a merenderos, centros de jubilados y escuelas, entendiendo que el desarrollo también se construye desde lo social y lo educativo.

El programa tuvo además una importante presencia en instituciones educativas, promoviendo la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente desde edades tempranas, con la participación activa de estudiantes, docentes y familias en prácticas agroecológicas.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, realizó un balance altamente positivo del año y destacó el compromiso de los vecinos. “En cada barrio encontramos interés, participación y ganas de aprender. El impacto se refleja en las familias que hoy producen parte de sus alimentos y en los lazos comunitarios que se fortalecen”, señaló.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo confirmaron a 7Paginas, que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares continuará durante 2026, con el objetivo de llegar a nuevos barrios y ampliar su alcance, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo sustentable, la inclusión social y el fortalecimiento de las economías familiares de Concordia.