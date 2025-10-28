El programa “Vení, informate y participá” continúa acercando el municipio a la comunidad

Durante la jornada, los asistentes pudieron informarse sobre distintos programas municipales, provinciales y nacionales; recibir orientación personalizada para el desarrollo de proyectos productivos; y conocer las herramientas disponibles para emprendedores y cooperativas. Además, se brindó asesoramiento sobre trámites municipales, propuestas recreativas y espacios de atención para personas mayores, junto a stands informativos de salud, deportes y participación ciudadana.

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó que “estas jornadas reflejan el compromiso del Municipio con un Estado presente, que se acerca a cada barrio para escuchar, asesorar y acompañar a los vecinos. Buscamos que todos tengan acceso a la información y las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y fortalecer sus proyectos”.

Por su parte, el Director de Participación Ciudadana, José Vedoya, señaló que “la participación y el contacto directo con la comunidad son fundamentales. A través de estas actividades promovemos el diálogo, la organización y la confianza entre los vecinos y las instituciones, construyendo una Concordia más integrada y solidaria”.

La jornada “Vení, informate y participá” forma parte de un trabajo territorial sostenido que impulsa la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de acercar el Estado a los barrios y garantizar que cada ciudadano pueda acceder a los programas y oportunidades disponibles, promoviendo el desarrollo local y la participación comunitaria.

Asimismo, desde la organización se expresó un agradecimiento especial a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Deportes, cuyas áreas participaron activamente brindando servicios, información y actividades que enriquecieron la propuesta y fortalecieron el vínculo con la comunidad.