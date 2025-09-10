7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
El programa “vení, infórmate y participá” llegó al barrio Leoncio de Luque

Este martes se realizó una nueva jornada del programa “Vení, Infórmate y Participá” en el Barrio Leoncio de Luque, organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, con la participación de la Secretaría de Salud.
Durante la actividad, los vecinos pudieron acceder a información y asesoramiento sobre programas de empleo, economía social, emprendimientos, propuestas para personas mayores, programas de huertas, además de los servicios de salud municipales, vacunación, controles y promoción de hábitos saludables.

El Director de Participación Ciudadana, José Vedoya, destacó: “Queremos agradecer a cada vecino que se acercó, porque estas actividades cobran sentido con la participación de la comunidad. Este programa busca acercar el Estado a los barrios, ofreciendo información, derechos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Con gran acompañamiento, la jornada reafirmó la importancia de continuar trabajando en territorio, generando espacios de encuentro y participación ciudadana.

 