El propio intendente de Concordia tuvo que salir a pedir la colaboración a los vecinos para erradicar los microbasurales

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó el trabajo que realiza el municipio y aprovechó la ocasión para pedir a los vecinos colaboración en el mantenimiento de la limpieza.

“Estamos destinando recursos humanos y económicos para mantener limpios nuestros barrios. Pero si no contamos con la colaboración de los vecinos, el problema vuelve a aparecer. Por eso pedimos que los residuos se saquen en los días y horarios establecidos y que no se arrojen desechos en la vía pública”, señaló Azcué.

Una obra integral en marcha

Además de los operativos de limpieza, el municipio lleva adelante una obra integral de mejoras en la zona de Paula Albarracín, que incluye repavimentación de calles, optimización del escurrimiento pluvial y recuperación de espacios públicos. El objetivo, remarcaron desde el Ejecutivo, es mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar un entorno más seguro y saludable.

Estas acciones forman parte de una política ambiental sostenida que busca prevenir focos de contaminación, mejorar el ambiente urbano y recuperar espacios comunes para toda la comunidad.

Corresponsabilidad ciudadana

Azcué insistió en que el cuidado de la ciudad “es una tarea compartida”.

“Cada vez que limpiamos un microbasural, estamos utilizando recursos que podrían destinarse a obras, iluminación, arreglos de calles o más servicios. Si todos cumplimos, Concordia puede estar más limpia y avanzar más rápido”, enfatizó el intendente.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Servicios Públicos recordaron que está prohibido quemar residuos y que existen canales habilitados para denunciar la formación de basurales o el abandono de desechos en la vía pública.

Finalmente, el Municipio valoró la actitud de aquellos vecinos que colaboran con la limpieza y el cuidado de los espacios comunes, destacando que el compromiso ciudadano es clave para mantener una Concordia más ordenada, saludable y sustentable.