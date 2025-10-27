El pueblo de Puerto Yeruá le dio la espalda al intendente Benítez

Pese a su participación en la contienda nacional, Benítez no logró el respaldo de sus propios vecinos, ya que su lista perdió en las seis mesas habilitadas en la localidad. El resultado fue interpretado como un claro voto castigo hacia su gestión municipal.

Las que sí celebraron fueron Valeria Wehren, referente del PRO, y la concejal de La Libertad Avanza, Claudia Kinderknegt, quienes fueron las principales impulsoras de la campaña en el pueblo.

En diálogo con 7Paginas, Wehren expresó: “Si bien era una elección nacional, aquí los vecinos de Puerto Yeruá manifestaron su voto castigo contra un intendente que también era candidato, pero que en todo este tiempo se manejó con soberbia, sin escuchar los reclamos de la gente y gobernando solo para un grupo de amigos. Creyeron que eran los dueños del pueblo”.

La dirigente agregó que el resultado de este domingo refleja un cambio profundo en el ánimo social: “El pueblo de Puerto Yeruá se desahogó en las urnas, pero también nos dio el compromiso de trabajar juntos para cambiar esta realidad”.

Quien también se hizo presente en los festejos fue el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien acompañó a las referentes locales. En declaraciones a 7Paginas, Troncoso afirmó: “Este es un día muy importante para la Argentina y para Entre Ríos, pero también para Puerto Yeruá, porque los vecinos hoy empezaron a decir basta: basta de empobrecimiento, basta de saqueos, basta de la política del látigo y la chequera. Hoy gritamos con fuerza: ¡viva la libertad y viva Puerto Yeruá libre!”.

Con este resultado, el oficialismo local sufre un fuerte golpe político, mientras la oposición consolida su crecimiento en una comunidad que parece haber decidido marcar un nuevo rumbo.