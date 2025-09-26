El que rompe, paga: proyecto de Rossi busca que los camiones de otras provincias financien las rutas entrerrianas

“El intenso tránsito de camiones deteriora nuestras rutas y termina siendo un riesgo para la vida de los entrerrianos. Con esta ley, quienes no tributan en la provincia pero usan nuestras rutas deberán aportar para su mantenimiento. Necesitamos de manera urgente rutas más seguras, más empleo en la construcción y más desarrollo para Entre Ríos”, advirtió Rossi.

Por su parte, el candidato a senador por Entrerrianos Unidos Héctor Maya, impulsor de la iniciativa ciudadana que dio origen al proyecto, sostuvo: “Este proyecto consagra un principio que Entre Ríos debe defender: el que rompe, paga. Los entrerrianos ya hemos hecho nuestro aporte, ahora deben contribuir quienes se benefician con la utilización de nuestra infraestructura”.

De los recursos obtenidos se destinará el 75% a la reparación y modernización de las rutas provinciales y el 25% a los municipios. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y garantizar que quienes más utilizan la red vial contribuyan a su sostenimiento.