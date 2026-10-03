El rápido accionar policial salvó la vida de una bebé de tres meses en Concordia

Un dramático momento se vivió el pasado 27 de septiembre en el barrio Carretera de la Cruz de Concordia, cuando una bebé de apenas tres meses dejó de respirar y sus familiares recurrieron desesperadamente a efectivos policiales que se encontraban realizando una recorrida preventiva por la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en inmediaciones de Cortada 71 y calle 16, cuando el móvil 1633 de Comisaría Primera circulaba por el sector. La dotación, integrada por el Suboficial Mayor Cristian Pelizzari, el Sargento Primero Jonathan Segovia y el Cabo Franco Rodríguez, fue alertada por familiares de la pequeña, quienes solicitaron ayuda ante la grave situación.

Sin perder tiempo, los funcionarios cargaron a la bebé en el móvil policial y emprendieron el traslado hacia el Hospital Felipe Heras, utilizando balizas y sirena para poder avanzar rápidamente.

Durante el trayecto, los efectivos realizaron maniobras de emergencia para intentar reanimar a la menor, entre ellas la maniobra de Heimlich, hasta lograr estabilizarla.

Una vez en el Hospital Felipe Heras, los profesionales de salud continuaron con la asistencia y posteriormente dispusieron su traslado, con oxígeno, al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Allí quedó internada en observación y, de acuerdo con lo informado, permanecía hemodinámicamente estable.

El agradecimiento de una madre

La historia tuvo este sábado un momento especialmente emotivo. Eliana Marina Galli, madre de la bebé, se presentó en la dependencia de Comisaría Primera acompañada por su hija para agradecer personalmente a los efectivos que intervinieron aquella noche.

El encuentro permitió a la familia reconocer la rápida respuesta y el compromiso demostrado por los policías frente a una situación crítica, donde cada segundo resultaba fundamental.

La intervención de Pelizzari, Segovia y Rodríguez permitió que la pequeña recibiera asistencia inmediata y fuera trasladada rápidamente al sistema sanitario, donde finalmente pudo ser estabilizada.

El gesto de la madre, al regresar días después junto a su hija, reflejó el profundo agradecimiento de una familia que atravesó momentos de enorme angustia y que encontró en el rápido accionar policial una respuesta decisiva ante la emergencia.

Redaccion de 7Paginas