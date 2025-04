El relato del remisero de Federación que debió pagar un rescate para recuperar su celular

Juan Alberto Bonetti, un remisero de la ciudad de Federación, relató la indignante situación que le tocó vivir luego de ser víctima del robo de su celular por parte de una pareja que subió a su vehículo. Según su testimonio, no solo debió enfrentar la falta de respuesta por parte de las autoridades, sino que terminó pagando para recuperar su teléfono, el cual contenía fotos personales de familiares fallecidos.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando Bonetti fue convocado por un hombre identificado como P. Monzón, a quien —según el denunciante— la fiscal interviniente «defiende mucho, no sé por qué». Junto a su pareja, Estefanía C., ambos abordaron el remís, y fue en ese trayecto donde, según Bonetti, le sustrajeron el celular.

A partir de allí, el calvario. “Fui primero a la Comisaría Tercera, de allí me mandaron a la Departamental, y después a Investigaciones. Nadie me quiso tomar la denuncia de inmediato. Me dijeron que iban a ‘hablar con el muchacho’, que dejara mi número y dirección”, explicó Bonetti. Pasaron más de 24 horas sin novedades, hasta que recién el sábado por la tarde se le tomó la denuncia formal por orden de la Fiscalía.

Bonetti asegura que, gracias al GPS del aparato, pudo determinar que el teléfono estuvo durante el fin de semana en el ex consorcio de Federación, donde la pareja reside. «Sabían dónde estaba el celular, pero nadie hizo nada. Me dijeron incluso que no podían tocar a esta persona por una orden judicial. Yo no entiendo cómo pueden usurpar un lugar y encima tener ese tipo de protección», expresó con indignación.

Finalmente, fue un vecino quien logró recuperar el celular, luego de que aparentemente lo comprara y al abrirlo encontrara fotos de los padres fallecidos de Bonetti. «Tuve que pagar para que me lo devuelvan. Lo más indignante es que fui yo quien recuperó mi celular. Fiscalía, Policía y Juzgado no actuaron, pese a que yo di los nombres de los responsables», denunció.

El trabajador del volante se mostró molesto también por la falta de respuestas institucionales: “Cuando fui a hablar con la fiscal Penón, me dijo que este tipo de investigaciones llevan tres meses. ¿Cómo vamos a esperar tanto? El celular ya podría haber desaparecido o destruido. Esta gente lo vendió para comprar drogas”, afirmó.

Para Bonetti, lo ocurrido no es un caso aislado: “Otro compañero remisero también fue víctima de robo y tampoco le dieron respuestas. Por eso, no quiero que esto quede impune. En Federación nos conocemos todos, y sabemos quiénes andan en cosas raras”, cerró.

El testimonio de Bonetti refleja no solo la inseguridad en la ciudad, sino también la desconfianza en el accionar de las instituciones responsables de garantizar justicia y seguridad.

Redacción de 7Paginas