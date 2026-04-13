El «reloj de arena» de la Justicia: ¿Existe un pacto de impunidad en la causa sobre el patrimonio de Bordet?

Lo que comenzó en marzo de 2024 como una investigación que prometía transparencia sobre el crecimiento patrimonial del exgobernador Gustavo Bordet, hoy, dos años después, parece haberse diluido en los pasillos de la burocracia judicial entrerriana. La causa, asignada a los fiscales José Emiliano Arias, Martín Núñez y Mario Guerrero, se encuentra en un estado de hermetismo que para muchos ya no puede explicarse como una simple demora técnica.

Bienes bajo la lupa: Más que rumores

La investigación no nació de versiones de pasillo, sino de la propia declaración jurada que Bordet presentó como diputado nacional. En aquel documento, se expusieron 14 inmuebles, depósitos y plazos fijos con un patrimonio superior a los 147 millones de pesos. Sin embargo, la alarma no solo sonó por el volumen de los bienes, sino por las valuaciones fiscales declaradas, consideradas por diversos medios periodísticos como ostensiblemente inferiores a los valores reales de mercado.

A este complejo mapa de bienes se le suman las tenencias en dólares y un capítulo que ha cobrado fuerza recientemente: los vuelos al exterior. Informes detallados dan cuenta de decenas de viajes —oficiales y de placer— con estadías costosas que ponen bajo sospecha la compatibilidad de tales gastos con los ingresos declarados por el mandatario durante sus años de gestión.

El nexo inmobiliario y la sombra de los «contratos truchos»

Quizás el punto más sensible de la pesquisa sea el inmobiliario. La vinculación de operaciones de tierras en Concordia con figuras salpicadas por el mayor saqueo institucional de la provincia genera un ruido político ensordecedor.

Informes de medios como Análisis y Diario Junio han subrayado que, en 2011, Bordet adquirió un terreno a Hugo Mena, un nombre que hoy figura entre los imputados de la megacausa de los contratos truchos. Esta superposición entre negocios privados, valorización de inmuebles y actores del fraude provincial de 53 millones de dólares es lo que la sociedad exige que se aclare con urgencia.

La doble vara judicial

La comparación con procesos similares deja a la Justicia entrerriana en una posición incómoda. El caso Kueider, bajo la órbita de la jueza Sandra Arroyo Salgado, demostró que cuando hay voluntad institucional, en cuestión de semanas se producen allanamientos, pedidos de extradición y detenciones.

En contraste, la causa contra Bordet parece atrapada en un sistema de «tiempos administrados». Mientras la megacausa de los contratos truchos recién en noviembre de 2025 comenzó a investigar formalmente las responsabilidades políticas, el expediente del exgobernador se nutre de oficios a cuentagotas.

Conclusión: ¿Justicia o cobertura?

Cuando la Justicia se mueve con velocidad para algunos y con «anestesia» para otros, el riesgo es que deje de impartir justicia para pasar a administrar impunidad. El sistema compuesto por el nombre de Bordet, el clima que garantiza Jorge García y la administración de los tiempos de Arias parece haber conformado un esquema que enfría y licúa las sospechas.

Mientras el expediente siga atrapado en la «pericia eterna», la sociedad entrerriana continuará preguntándose si el patrimonio del exgobernador es el resultado de una vida de trabajo o el fruto de un pacto de silencio que el tiempo, tarde o temprano, terminará por exponer.

Con información de La Caldera

Redaccion de 7Paginas