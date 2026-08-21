El repaso del campeón de la apertura. Indoor alfa y su primer título

Con 7 victorias y una sola derrota Indoor Alfa, se alzó con el título del Torneo Apertura, con un total de 34 goles en fase regular y 10 en instancia de semifinales y finales. Hablando de finales y, tras tiempo suplementario, venció a Estudiantes por 5 a 3, el único rival que lo pudo vencer y quitarle el invicto.

En el torneo no sólo fue título, sino que además se llevó el premio al máximo goleador con 15 goles, premiación compartida entre Santiago Corrado y Santino Hernández de Estudiantes. A su vez contó con el reconocimiento al equipo con menos goles recibidos (14) y con menos faltas cometidas. Todos los reconocimientos son tomados en la fase regular. Para sumarle otro pergamino, fue el segundo equipo más goleador (44) en todo el Apertura, detrás de Estudiantes (50).

* Todos los resultados

Final: 5 – 3 vs. Estudiantes

Semifinal: 5 – 2 vs. Juana Azurduy

Fecha 6: 7 – 2 vs. La Masía

Fecha 5: 6 – 1 vs. Indoor Beta

Fecha 4: 13 – 1 vs. Sportivo Concordia

Fecha 3: 4 – 1 Sportivo Blanco

Fecha 2: 1 – 2 vs. Estudiantes

Fecha 1: 3 – 2 vs. Juana Azurduy

En el torneo no sólo fue título, sino que además se llevó el premio al máximo Santiago Corrado. A su vez contó con el reconocimiento al equipo con menos goles recibidos (14) y con menos faltas cometidas. Todos los reconocimientos son tomados en la fase regular. Para sumarle otro pergamino, fue el segundo equipo más goleador (44) en todo el Apertura, detrás de Estudiantes (50).

Por Fernando De Gaetano