El río Uruguay alcanzó su nivel máximo en Concordia y Salto y comenzará a descender antes del fin de semana

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó a 7Paginas, que la actual crecida ordinaria del río Uruguay alcanzó su valor máximo en las ciudades de Concordia y Salto, donde los niveles comenzaron a estabilizarse tras el incremento registrado durante el fin de semana.

Según el organismo binacional, las lluvias ocurridas el pasado sábado 1 de agosto provocaron un aumento en los aportes al embalse de Salto Grande, lo que derivó en una mayor evacuación de agua y el consecuente ascenso del río aguas abajo de la represa.

Actualmente, el río se ubica en valores cercanos a 11,25 metros en el puerto de Concordia y 11,55 metros en Salto, niveles que se encuentran levemente por encima de la cota de alerta establecida para ambas ciudades.

Prevén un descenso gradual

Desde la CTM señalaron que, si bien el pronóstico meteorológico anuncia nuevas lluvias para los días martes y miércoles en la cuenca del río Uruguay, las precipitaciones previstas no serían de gran magnitud.

Por ese motivo, se estima que el nivel del río se mantendrá estable durante las próximas jornadas y que antes del fin de semana comenzará un descenso progresivo.

En tanto, en las ciudades ubicadas aguas abajo y más alejadas de la represa, la estabilización del nivel se irá registrando de manera gradual durante las próximas horas.

Respecto del embalse de Salto Grande, el informe indica que continuará presentando niveles elevados, cercanos a los 35 metros, durante los próximos días.

Las autoridades recomendaron a la población seguir de cerca la evolución de la situación hidrológica a través de los canales oficiales de la Comisión Técnica Mixta.

El Comunicado Diario, que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, puede consultarse en el sitio web oficial de Salto Grande, en la sección Datos Hidrológicos, y también mediante la aplicación oficial de Salto Grande, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iPhone.

Mientras tanto, los organismos continúan monitoreando el comportamiento del río y mantienen el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas para informar cualquier modificación en el escenario hidrológico.