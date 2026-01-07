El río Uruguay comenzará a bajar a partir del próximo fin de semana

De acuerdo a los datos oficiales proporcionados a 7Paginas, los niveles del río se sostendrán hasta los días 11 y 12 de enero aproximadamente, momento a partir del cual se espera una disminución progresiva. El comportamiento del curso de agua responde al importante ascenso registrado hacia fines del año pasado, producto de lluvias que superaron los 150 milímetros en las subcuencas Alta y Media del río, un fenómeno poco habitual en el actual contexto climático de “La Niña”.

Desde Salto Grande señalaron que entre el 27 de diciembre y el 6 de enero los caudales erogados por la represa fueron inferiores a los aportes naturales del río, lo que permitió que los niveles aguas abajo se mantuvieran por debajo de los que se hubieran registrado en condiciones naturales.

En tanto, en las ciudades ubicadas más al sur, como Concepción del Uruguay, Colón y Paysandú, el nivel del río Uruguay se ve influido en gran medida por el comportamiento del Río de la Plata y la acción del viento sur. En los últimos días, la intensa sudestada contribuyó de manera significativa al ascenso del nivel del río, afectando diversas actividades que se desarrollan dentro de su cauce.

Desde el organismo recordaron que la información actualizada y los comunicados diarios del Área de Hidrología de Salto Grande pueden consultarse a través de los canales oficiales, en el sitio web www.saltogrande.org, en la sección Datos Hidrológicos, y mediante la aplicación oficial de Salto Grande, disponible para descarga gratuita.