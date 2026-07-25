El río Uruguay comenzó a desbordarse en las costas de Concordia y restringen sectores de la Costanera

Desde el Ente de Gestión Costanera informaron a 7Paginas que, debido al sostenido ascenso del río, fueron colocadas señalizaciones en los sectores afectados y se dispuso el cierre preventivo de áreas tanto para el tránsito peatonal como vehicular.

Una situación similar pudo observarse en la Costanera Nebel, donde el agua avanzó sobre algunos tramos de la calle, reflejando el impacto de la creciente que continuará durante los próximos días.

Las autoridades solicitaron a la comunidad respetar las señalizaciones y evitar ingresar a los sectores restringidos, con el objetivo de prevenir accidentes mientras se monitorea la evolución del río.

Salto Grande anticipa que el río seguirá creciendo

De acuerdo al último informe del Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el nivel del río aguas abajo continuará en ascenso y en el puerto de Concordia podría alcanzar una cota máxima de 10,20 metros, mientras que en el puerto de Salto llegaría a 10,50 metros.

El comunicado emitido este sábado detalló que el aporte de las últimas 24 horas fue de 10.376 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 13.202 metros cúbicos por segundo.

Además, se informó que hasta las 15 horas del domingo el caudal medio diario evacuado variará entre 14.800 y 13.800 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse continuará descendiendo hasta ubicarse en torno a los 33 metros, a la espera del mayor volumen de agua que llegará desde el norte de la cuenca.

Desde el organismo binacional reiteraron que el nivel del río presentará una tendencia ascendente durante los próximos días.

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