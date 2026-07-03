El río Uruguay creció seis metros en tres días en Corrientes y el caudal comienza a llegar a Salto Grande

Según datos de la Prefectura Naval Argentina, el comportamiento del río sorprendió por la velocidad con la que aumentó su nivel. En Santo Tomé, el Uruguay creció aproximadamente seis metros en apenas tres días, impulsado por las abundantes precipitaciones registradas en la cuenca alta brasileña.

Uno de los episodios más significativos ocurrió en la ciudad de San Borja, ubicada frente a Santo Tomé, donde se registraron 140 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, provocando inundaciones y acelerando el ingreso de agua hacia territorio argentino.

Superó el máximo registrado en lo que iba del año

Aunque la situación todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados durante la gran creciente de 2025, el actual comportamiento del río ya superó los máximos registrados durante el primer semestre de este año.

El anterior pico de 2026 se había producido el 4 de enero, cuando el río alcanzó los 8,37 metros en Santo Tomé, marca que ya fue sobrepasada.

Como referencia, el 2 de julio de 2025 el Uruguay había llegado a 12,48 metros en esa localidad correntina, quedando prácticamente al nivel de evacuación y obligando a desplegar un importante operativo preventivo.

En Alvear, la situación también es seguida de cerca. Allí el río alcanzó los 7,49 metros, luego de haber registrado apenas 2,90 metros el 29 de junio. Si bien permanece por debajo del nivel de alerta, fijado en 9,50 metros, el crecimiento fue igualmente muy acelerado.

El agua ya ingresa al embalse de Salto Grande

El importante caudal generado por las lluvias en Brasil comenzó a llegar al embalse de Salto Grande, aunque desde el Área de Hidrología aclararon que no se espera una creciente extraordinaria.

Según informaron a 7Paginas, el incremento responde a las abundantes precipitaciones registradas durante el pasado fin de semana en la subcuenca alta del río Uruguay y a nuevas lluvias previstas para los próximos días.

Los especialistas indicaron que el embalse experimentará un aumento gradual de su nivel durante el fin de semana, mientras que aguas abajo también se observará una leve suba del río, aunque dentro de los parámetros normales para esta época del año.

El último parte lleva tranquilidad

El comunicado emitido este viernes 3 de julio por el Área de Hidrología de Salto Grande confirma que la situación permanece bajo control.

Durante las últimas 24 horas, el aporte al embalse fue de 8.150 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 8.003 metros cúbicos por segundo.

El informe señala además que hasta las 15 horas de este sábado el caudal evacuado oscilará entre 7.000 y 8.200 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a los niveles previstos aguas abajo de la represa, las cotas máximas estimadas son de 7 metros para el puerto de Concordia y 7,20 metros para el puerto de Salto, valores que permanecen muy por debajo de los niveles de alerta y de evacuación.

Asimismo, el embalse tenderá a ubicarse en 33,30 metros, mientras que el vertedero continúa cerrado.

Sin riesgo de evacuaciones

Desde el Área de Hidrología remarcaron que, pese al importante crecimiento observado en la cuenca alta, no existe actualmente un escenario de creciente que genere preocupación para Concordia, Salto y el resto de las localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

Los técnicos explicaron que las lluvias registradas forman parte de la variabilidad meteorológica habitual del invierno en la cuenca del río Uruguay y recomendaron a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales que se emiten diariamente, donde se actualizan las previsiones hidrológicas de acuerdo con la evolución de las precipitaciones y del caudal proveniente de Brasil.

Si bien el extraordinario ascenso del río en Corrientes mantiene en alerta a las autoridades de esa provincia, el sistema de regulación de Salto Grande permite administrar el ingreso del agua y, por el momento, no se prevén inconvenientes para las poblaciones ribereñas de la región.

VIDEO

Fotos y video: (Tomadas en la tarde de este viernes en zona de la costanera Nebel)

Redaccion de 7Paginas