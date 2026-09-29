El río Uruguay podría llegar a los 9,40 metros en Concordia

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) actualizó este martes al mediodía su pronóstico hidrológico y anticipó un nuevo escenario de creciente para el río Uruguay frente a Concordia y Salto.

De acuerdo con el informe oficial al que tuvo acceso 7Paginas, el río podría alcanzar una cota máxima de 9,40 metros en el puerto de Concordia, mientras que para el puerto de Salto se prevé una máxima de 9,70 metros.

El organismo advirtió además que el nivel del río presentará una tendencia ascendente durante los próximos días, por lo que el escenario continuará evolucionando en función de los aportes que reciba el embalse y de los caudales que sean evacuados.

Más de 11.000 metros cúbicos por segundo

El reporte correspondiente a este martes indica que el aporte recibido por Salto Grande durante las últimas 24 horas alcanzó los 11.297 metros cúbicos por segundo.

A las 8 de la mañana, en tanto, el caudal evacuado era de 11.232 m³/s.

Sin embargo, la CTM informó que hasta las 15 horas de este miércoles el caudal medio diario evacuado variará entre 13.000 y 12.000 m³/s.

Estos valores forman parte del manejo hidrológico del complejo frente al incremento de los aportes que recibe el embalse.

El embalse también seguirá subiendo

Otro de los datos relevantes del informe es la evolución del nivel del embalse de Salto Grande.

A las 8 de este martes se encontraba en 34,36 metros, mientras que la CTM anticipó que el nivel “tenderá a 34,70 m”.

El incremento del nivel del embalse se da en un contexto de mayores aportes y de una previsión de continuidad del ascenso del río Uruguay en los próximos días.

Las cotas previstas para Concordia y Salto

Para el puerto de Concordia, la previsión difundida por la CTM establece una cota mínima de 8,00 metros y una máxima de 9,40 metros.

En el caso del puerto de Salto, el rango previsto se ubica entre los 8,30 y 9,70 metros, respectivamente.

Desde el organismo aclararon que se trata de una previsión hidrológica para las próximas horas y que las alturas pueden modificarse de acuerdo con la evolución de los aportes y el manejo de los caudales.

El dato central para Concordia es que, con el escenario actual, el río Uruguay podría alcanzar los 9,40 metros en el puerto, mientras la CTM mantiene la advertencia sobre una tendencia ascendente para los próximos días.