Lunes 29 de septiembre de 2025
El río Uruguay se mantendrá estable en los próximos días

El río Uruguay alcanzará este lunes una altura cercana a los 10 metros frente a Concordia, aunque sin provocar desbordes, y se mantendrá estable durante la semana, según informó el área de Hidrología de la represa de Salto Grande.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

De acuerdo al reporte, este lunes a las 15 horas el nivel del río frente al puerto de Concordia llegará a 9,60 metros, mientras que en el embalse alcanzará los 35,20 metros.

En la costanera local, el río no ha ingresado a las zonas bajas, manteniéndose al borde, pero sin superar los niveles que generen complicaciones.

El parte técnico emitido este domingo detalló los siguientes datos:

Aporte últimas 24 horas: 13.092 m³/s

Evacuado a las 08:00: 12.678 m³/s

Nivel del embalse a las 08:00: 35,03 m

Caudal medio diario hasta este lunes a las 15:00: entre 13.300 y 12.200 m³/s

En cuanto a las cotas previstas, el nivel frente al puerto de Concordia se mantendrá entre 8,80 y 9,60 metros, mientras que en el puerto de Salto (ROU) oscilará entre 9,10 y 9,90 metros.

La tendencia, según Hidrología, indica que el río permanecerá dentro de estos márgenes en los próximos días, manteniendo la estabilidad en la región de Salto Grande.

Foto: Marcelo González

Redacción de 7Paginas

 

 