El río Uruguay se mantiene estable en Concordia, pero anticiparon que subirá en los próximos días

De acuerdo al informe emitido este lunes, el comportamiento del río aguas abajo de la represa seguirá condicionado por el importante volumen de agua que ingresa al embalse y por las maniobras de evacuación previstas.

El comunicado técnico al que tuvo acceso 7Paginas, informó que el aporte de las últimas 24 horas fue de 12.729 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 14.794 metros cúbicos por segundo.

En tanto, el nivel del embalse se ubicó en 33,36 metros, manteniendo la tendencia descendente registrada durante los últimos días y con una proyección de alcanzar los 33 metros.

Desde Salto Grande se indicó además que hasta las 15 horas del martes el caudal medio diario evacuado variará entre 14.000 y 15.000 metros cúbicos por segundo.

Respecto al comportamiento del río aguas abajo, el organismo informó que en el puerto de Concordia las cotas oscilarán entre una mínima de 9,50 metros y una máxima de 10,20 metros, mientras que en el puerto de Salto se prevén niveles de entre 9,80 y 10,50 metros.

Si bien durante este lunes el río mostró una relativa estabilidad en Concordia, el informe oficial remarca que «el nivel del río presentará tendencia ascendente los próximos días», por lo que no se descartan nuevas subas en el transcurso de la semana.

Foto: Marcelo Gonzalez