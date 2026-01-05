El río Uruguay se mantiene estable, pero el repunte mantiene en alerta a la región de Salto Grande

De acuerdo al reporte oficial, en las últimas 24 horas, al cual tuvo acceso 7Paginas, el aporte al embalse fue de 8.317 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 9.128 m³/s. Si bien estos valores muestran un aumento en el volumen de agua liberado, el nivel del embalse se mantiene estable en 35,06 metros.

Desde Salto Grande se informó además que hasta las 15 horas del día de mañana el caudal medio diario evacuado variará entre los 9.200 y 8.200 m³/s, previéndose que el nivel del embalse tienda a los 35,20 metros.

En cuanto a las cotas del río, se estiman niveles máximos y mínimos de 7,40 y 6,20 metros respectivamente en el puerto de Concordia, mientras que en el puerto de Salto las cotas previstas son de 7,60 y 6,40 metros.

A pesar de que la altura del río no registra un crecimiento significativo, el actual nivel ya comienza a generar modificaciones visibles en algunas zonas costeras. Un claro ejemplo de ello es la playa Los Sauces, en Concordia, (foto lunes por la mañana) donde el avance del agua redujo notablemente la franja de arena, dejando a los bañistas prácticamente sin espacio, tal como se observa en imágenes registradas en el lugar.

Foto: Marcelo Gonzalez