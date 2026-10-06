El río Uruguay seguirá creciendo en Concordia

El río Uruguay continuará creciendo frente a Concordia y las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación. De acuerdo con el último informe del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el nivel del río presentará una tendencia ascendente durante los próximos días.

La información fue comunicada a 7Páginas por la Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), en base al parte emitido este martes 6 de octubre.

Según el organismo, hasta las 15 horas de este miércoles 7 de octubre, la cota máxima frente al puerto de Concordia no superaría los 11,20 metros, mientras que en el puerto de Salto el máximo previsto será de 11,50 metros.

Aumenta el caudal evacuado

El informe hidrológico detalló que el aporte registrado durante las últimas 24 horas fue de 13.971 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 15.487 m³/s.

Para las próximas horas, CTM prevé que el caudal medio diario evacuado se ubique entre 17.500 y 16.500 m³/s.

En tanto, el nivel del embalse de Salto Grande se encontraba en 33,30 metros a las 8 de la mañana y, de acuerdo con las proyecciones, tenderá a descender hasta los 32,80 metros.

El río seguirá en ascenso

Uno de los principales datos del último parte es que el nivel del río Uruguay mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos días, por lo que continuará el seguimiento de la evolución hidrológica frente a Concordia y las localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

Desde el Comité Operativo de Emergencias se recomendó a la comunidad mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La evolución del río es monitoreada de manera permanente debido al incremento de los caudales evacuados desde el complejo hidroeléctrico y al escenario de creciente que atraviesa actualmente la región.

Foto: Marcelo Gonzalez