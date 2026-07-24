El río Uruguay seguirá creciendo y podría alcanzar los 11 metros en el puerto de Concordia

El Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó a 7Paginas, que el río Uruguay continuará con una tendencia ascendente durante los próximos días y advirtió que el nivel en el puerto de Concordia podría alcanzar valores cercanos a los 11 metros, muy próximos al nivel de alerta.

Según el organismo binacional, el incremento del caudal responde a las lluvias generalizadas registradas en la cuenca del río Uruguay durante los últimos días, situación que continuará agravándose debido a nuevas precipitaciones previstas a partir del lunes 27 de julio en distintos sectores de la cuenca.

De acuerdo con las proyecciones hidrológicas, el río permanecerá con niveles superiores a los habituales durante los próximos 10 a 15 días, por lo que se recomienda a la población seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales.

Desde Salto Grande señalaron que, aguas abajo de la represa, el incremento del nivel del río se producirá dentro de su cauce natural, aunque podría alcanzar cotas cercanas a los niveles de alerta establecidos para la región.

En ese sentido, se indicó que el río podría llegar a 11 metros en el puerto de Concordia y a 11,30 metros en el puerto de Salto, por lo que se mantiene un monitoreo permanente de la evolución hidrológica.

El Niño comienza a hacerse sentir

El organismo también advirtió que el desarrollo e intensificación del fenómeno climático El Niño ya comienza a reflejarse en la cuenca del río Uruguay con un aumento gradual de las precipitaciones.

Según el informe, esta influencia irá incrementándose a medida que se aproximen la primavera y el verano, tal como había sido anticipado en comunicados anteriores.

Datos hidrológicos

El último parte emitido este 24 de julio detalla que el aporte de agua registrado en las últimas 24 horas fue de 8.879 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 13.229 metros cúbicos por segundo.

El nivel del embalse se ubicó en 34,45 metros y se prevé que descienda gradualmente hasta los 33,40 metros.

Asimismo, hasta las 15 horas de este sábado, el caudal medio diario evacuado variará entre 14.000 y 13.000 metros cúbicos por segundo.

Para el puerto de Concordia se estiman cotas que oscilarán entre 8,70 y 10 metros, mientras que para el puerto de Salto se prevén niveles de entre 9 y 10,30 metros, manteniéndose una clara tendencia ascendente para los próximos días.

Desde la CTM recomendaron a la población mantenerse informada mediante los comunicados diarios que emite el Área de Hidrología, disponibles en la página oficial de Salto Grande y en la aplicación móvil del organismo, debido a que las condiciones meteorológicas podrían modificar la evolución prevista del río.