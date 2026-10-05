El río Uruguay supera los 10 metros y se acerca a los 11 en Concordia

El nivel del río Uruguay continúa en ascenso frente a Concordia y el escenario mantiene la atención puesta sobre las zonas ribereñas. El nuevo parte diario del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el registro en el puerto local ya superó los 10 metros y que durante este martes podría acercarse a los 11 metros.

En la zona de la Costanera, el agua ya ocupa sectores bajos y desbordó en algunos puntos, afectando parte de los espacios ubicados junto al río.

Salto Grande elevó nuevamente su pronóstico

En su último reporte, difundido este domingo 4 de octubre, Salto Grande había llevado a 10,60 metros la altura máxima prevista para el Puerto de Concordia.

La evolución dependerá, entre otros factores, de los aportes que continúen llegando desde la cuenca y de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

El pronóstico anticipa más lluvias

El organismo elaboró una nueva proyección de precipitaciones para los próximos siete días, con acumulados importantes en diferentes localidades de la cuenca.

Entre el 8 y el 10 de octubre, las mayores cantidades previstas corresponden a:

Paso de los Libres: 85 milímetros.

Santo Tomé: 65 milímetros.

San Javier: 63 milímetros.

Salto Grande: 51 milímetros.

Foz de Chapecó: 50 milímetros.

El Soberbio: 49 milímetros.

Itá: 49 milímetros.

Los registros previstos para Paso de los Libres y la zona de Salto Grande son especialmente relevantes debido a su incidencia sobre los volúmenes que ingresan al embalse.

El lago de Salto Grande

A las 8 de este domingo, el lago de Salto Grande se encontraba en 33,88 metros. Según informó la CTM, la operación de la represa busca llevarlo hacia los 33,50 metros, generando capacidad para recibir nuevos aportes de agua.

De esta manera, el comportamiento del río frente a Concordia durante las próximas horas estará condicionado tanto por los ingresos desde la cuenca como por las lluvias que puedan registrarse en los distintos puntos de la región.

Mientras tanto, con el agua ya avanzando sobre sectores bajos de la Costanera, las próximas actualizaciones de Hidrología de Salto Grande serán claves para conocer la evolución del nivel frente al puerto local.

Foto: Marcelo Gonzalez