“El río Uruguay vuelve a poner en alerta a Concordia y Salto: los intendentes coordinan acciones”

Los intendentes de Concordia, Francisco Azcué, y de Salto, Carlos Albisu, se reunieron este martes para profundizar la coordinación entre ambas ciudades frente al escenario generado por el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre las poblaciones ubicadas a ambos lados del río Uruguay.

El encuentro tuvo como eje principal la emergencia vinculada a la creciente del río, pero también permitió avanzar sobre distintas políticas y proyectos de integración regional en materia de producción, turismo, cultura y salud.

La reunión se produjo mientras los equipos técnicos de ambas ciudades vienen trabajando de manera conjunta para anticipar escenarios y coordinar respuestas ante los efectos que pueda generar la creciente.

Una emergencia que atraviesa la frontera

Azcué destacó que Concordia y Salto comparten una realidad geográfica que obliga a pensar respuestas comunes ante situaciones de emergencia.

“Venimos desarrollando una agenda de trabajo en producción, turismo, cultura, salud, siempre pensando como una región. En este caso estamos trabajando en cuestiones que hacen a la emergencia por el fenómeno de El Niño, ya que ambas ciudades vamos a ser afectadas”, señaló el intendente de Concordia.

El jefe comunal remarcó que la creciente del río Uruguay genera consecuencias similares en ambas márgenes y consideró que la coordinación entre los gobiernos locales permite mejorar la capacidad de respuesta.

“Tenemos mucho potencial que cuando nos unimos, crece, y a pesar de lo que pase con El Niño, debemos seguir fortaleciendo”, afirmó Azcué.

Comités de emergencia de ambos lados

Por su parte, el intendente salteño Carlos Albisu destacó el trabajo que vienen realizando los equipos de emergencia de ambas ciudades y planteó la necesidad de sostener una estrategia regional.

“Estamos convencidos de la importancia del enclave regional porque difícilmente, trabajando de manera individual, podamos llegar a grandes objetivos”, sostuvo.

Albisu destacó particularmente el trabajo conjunto desarrollado por los organismos de emergencia de Concordia y Salto frente al fenómeno climático.

“Estamos transitando un camino juntos donde va a significar buenos resultados para las dos ciudades. Tenemos muchas coincidencias para seguir trabajando y desarrollando para que las cosas se concreten y lleguen, que es lo que las comunidades de ambas ciudades necesitan”, afirmó.

Una agenda que va más allá de la creciente

Aunque la situación hidrológica ocupó un lugar central en la reunión, los funcionarios también analizaron una agenda más amplia de integración transfronteriza.

Producción, turismo, cultura y salud forman parte de los temas que ambas administraciones buscan profundizar, con la mirada puesta en consolidar a Concordia y Salto como una región integrada.

Del encuentro participaron, por Concordia, la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, y el secretario de Salud, Diego Sauré.

Por Salto estuvieron presentes Aquiles Mainardi, coordinador del CECOED; Lucía D’Angelo, de la Oficina de Cooperación Internacional y Protocolo; Diego Gómez Proserpio, de la Oficina de Cooperación Internacional; y la cónsul argentina en Salto, María Julia Lorenzo.

La coordinación entre ambas ciudades cobra especial relevancia en el actual escenario de creciente del río Uruguay, donde la planificación conjunta y el intercambio de información buscan anticipar los posibles impactos de El Niño sobre las comunidades de Concordia y Salto.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas