El rostro del abandono: Denuncian graves maltratos contra un niño de 2 años en Chajarí y exigen la intervención del Estado

Hay imágenes que duelen y que no deberían existir. En las últimas horas, la fotografía de Agustín, un pequeño de apenas 2 años, comenzó a circular en redes sociales como un grito desesperado de auxilio. El niño presenta marcas que desgarran el alma: presuntas quemaduras de cigarrillo en su rostro y severos hematomas en su cabeza.

La familia del padre del menor tomó contacto con 7Páginas para denunciar una situación de maltrato infantil que, aseguran, viene siendo advertida desde hace meses ante las autoridades locales sin obtener respuesta alguna.

«En Chajarí el COPNAF no existe»

Sol Lower, tía de Agustín, relató con angustia el estado en que recibieron al niño este fin de semana: «Está todo golpeado. La madre argumentó una supuesta caída de una escalera, pero sabemos que eso no es verdad. Mi hermano ha golpeado todas las puertas y no es escuchado. En Chajarí el COPNAF no existe», sentenció.

Según el relato de la familia, la madre del menor, identificada como L. Ortiz, atraviesa graves problemas de consumo de drogas y deambula día y noche por las calles de la ciudad con el niño a cuestas, exponiéndolo a situaciones de extrema vulnerabilidad. «Ella se pasea de madrugada, ella ‘de gira’ y el nene aguantando las adicciones de su madre», describieron.

Un sistema que le da la espalda al padre

La denuncia de la familia es doble: contra la progenitora por el maltrato físico y contra el sistema judicial y administrativo por la inacción. Aseguran que el padre de Agustín ha intentado denunciar los malos tratos de forma reiterada, pero se ha encontrado con barreras burocráticas y malos tratos en el Juzgado de Familia.

«El padre recibió malos tratos cuando fue a reclamar por su hijo. El área de Familia y el COPNAF miran para otro lado. Le han entregado al bebé hasta con quemaduras de cigarrillo y nadie parece querer tomar la denuncia», explicaron a este medio.

Un lunes decisivo: El temor de la familia

Este fin de semana, Agustín se encuentra transitoriamente bajo el cuidado de su padre y su familia paterna, quienes le están brindando medicación y cuidados por las lesiones que presenta. Sin embargo, el temor es inminente: la justicia local anticipó que este próximo lunes se evaluará si el niño debe regresar con su madre.

«Es increíble que en estas condiciones se lo vuelvan a entregar. Me veo en la obligación de hacer público este caso porque no puede ser que el lunes vuelva con ella», apuntó Sol Lower, quien tambien acotó que la madre de Agustin la amenaza en las redes sociales por visibilizar este caso. La familia también recordó con amargura otros casos judiciales locales y comparó la situación con tragedias nacionales como la de Lucio Dupuy: «No dejemos que este sea un caso donde nadie escuchó al padre hasta que fue demasiado tarde».

Un llamado a la justicia

La comunidad de Chajarí espera una respuesta inmediata de la Dra. Griselda Mabel Moscatelli, jueza de Familia y Menores, y de las autoridades del COPNAF. La integridad física y la vida de Agustín dependen hoy de una decisión judicial que priorice el interés superior del niño por encima de cualquier formalismo.

Desde 7Páginas se seguirá de cerca la resolución del caso este lunes, esperando que los mecanismos de protección del Estado finalmente se activen para salvar a un niño que hoy es la imagen viva del abandono y el dolor.