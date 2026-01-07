7PAGINAS

Miércoles 7 de enero de 2026
El sábado 17 se cierra la temporada con el Duatlón Rural YPF El Toro

Luego de las modificaciones en el calendario producto de las condiciones climáticas, el próximo sábado 17 de enero se llevará a cabo el cierre de la temporada 2025 del Duatlón organizado por la Asociación Concordiense Amigos del MTB. La competencia final será el Duatlón Rural YPF El Toro, que se disputará en la localidad de Estancia Grande.
Redacción 7Paginas

La prueba dará inicio a las 17 horas y contará con un exigente recorrido combinado por disciplinas: 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y 2,5 kilómetros finales de pedestrismo, en un circuito rural que promete un gran desafío para los participantes.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que las inscripciones ya se encuentran abiertas y avanzan a buen ritmo. Los interesados pueden anotarse a través del sitio web oficial: www.encarrera.com.ar/dua/

En cuanto a la premiación, en esta fecha coronación se entregarán premios del 1º al 5º puesto en cada categoría, mientras que en la clasificación general se distinguirá a los mejores en Individual Varones, Individual Mujeres y Postas. Además, como cierre del campeonato, se premiará del primero al quinto lugar en cada categoría correspondiente al certamen anual.

Por otra parte, el campeonato por equipos también tendrá su reconocimiento especial: en la fecha coronación se premiará a los tres equipos más numerosos, quienes recibirán órdenes de compra en “Campoy Alimentos”.

Las categorías estarán distribuidas de la siguiente manera:

Individuales Caballeros:

Juveniles: 14 a 19 años

Elite: 20 a 29 años

Máster A: 30 a 39 años

Máster B: 40 a 49 años

Máster C: 50 a 59 años

Máster D: 60 años en adelante

Damas Individuales:

Juveniles: 14 a 19 años

Damas A: 20 a 35 años

Damas B: 36 a 45 años

Damas C: 46 años en adelante

Postas Damas (sumatoria de edades):

Hasta 49 años

De 50 a 69 años

De 70 a 89 años

Más de 90 años

Postas Caballeros (sumatoria de edades):

Hasta 49 años

De 50 a 69 años

De 70 a 89 años

De 90 a 109 años

Más de 110 años

De esta manera, el Duatlón Rural YPF El Toro pondrá punto final a una intensa temporada, convocando a atletas de la región en una jornada que combinará deporte, competencia y espíritu amateur.

 