El sábado 17 se cierra la temporada con el Duatlón Rural YPF El Toro

La prueba dará inicio a las 17 horas y contará con un exigente recorrido combinado por disciplinas: 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y 2,5 kilómetros finales de pedestrismo, en un circuito rural que promete un gran desafío para los participantes.
Desde la organización informaron a 7Paginas, que las inscripciones ya se encuentran abiertas y avanzan a buen ritmo. Los interesados pueden anotarse a través del sitio web oficial: www.encarrera.com.ar/dua/
En cuanto a la premiación, en esta fecha coronación se entregarán premios del 1º al 5º puesto en cada categoría, mientras que en la clasificación general se distinguirá a los mejores en Individual Varones, Individual Mujeres y Postas. Además, como cierre del campeonato, se premiará del primero al quinto lugar en cada categoría correspondiente al certamen anual.
Por otra parte, el campeonato por equipos también tendrá su reconocimiento especial: en la fecha coronación se premiará a los tres equipos más numerosos, quienes recibirán órdenes de compra en “Campoy Alimentos”.
Las categorías estarán distribuidas de la siguiente manera:
Individuales Caballeros:
Juveniles: 14 a 19 años
Elite: 20 a 29 años
Máster A: 30 a 39 años
Máster B: 40 a 49 años
Máster C: 50 a 59 años
Máster D: 60 años en adelante
Damas Individuales:
Juveniles: 14 a 19 años
Damas A: 20 a 35 años
Damas B: 36 a 45 años
Damas C: 46 años en adelante
Postas Damas (sumatoria de edades):
Hasta 49 años
De 50 a 69 años
De 70 a 89 años
Más de 90 años
Postas Caballeros (sumatoria de edades):
Hasta 49 años
De 50 a 69 años
De 70 a 89 años
De 90 a 109 años
Más de 110 años
De esta manera, el Duatlón Rural YPF El Toro pondrá punto final a una intensa temporada, convocando a atletas de la región en una jornada que combinará deporte, competencia y espíritu amateur.