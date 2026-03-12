7PAGINAS

Jueves 12 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

El sábado 21 se correrá el Duatlón Rural YPF El Toro y cerrará la temporada 2025

Luego de diversas complicaciones que impidieron completar el calendario en tiempo y forma, el próximo sábado 21 de marzo se disputará el Duatlón Rural YPF El Toro, competencia que servirá para cerrar oficialmente el certamen 2025 de duatlón organizado por la Asociación Concordiense Amigos del MTB.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La prueba comenzará a las 15 horas y combinará dos disciplinas deportivas: pedestrismo y mountain bike, en un circuito diseñado en la zona rural cercana a Concordia.

Recorrido de la competencia

El formato de la prueba incluirá 3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo de montaña y otros 3 kilómetros finales de pedestrismo.

El recorrido a pie se desarrollará en inmediaciones de la estación de servicios El Toro y en sectores del barrio privado Estancia Paraíso, mientras que el tramo de mountain bike se realizará en caminos rurales de la zona de Estancia Grande.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron a 7Paginas, que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse a través del sitio web especializado en eventos deportivos.

Los interesados podrán anotarse hasta el viernes 20 de marzo ingresando al siguiente enlace:

https://www.encarrera.com.ar/dua/

Premiación y categorías

En cuanto a la premiación, se entregarán trofeos del 1º al 5º puesto en cada categoría, además de premios para los ganadores de la clasificación general en las modalidades:

Individual Varones

Individual Mujeres

Posta

Al tratarse de la fecha coronación del campeonato 2025, también se premiará a los cinco mejores clasificados de cada categoría del certamen.

Categorías

En Caballeros Individuales competirán:

Juveniles (14 a 19 años)

Elite (20 a 29 años)

Máster A (30 a 39 años)

Máster B (40 a 49 años)

Máster C (50 a 59 años)

Máster D (60 años en adelante)

En Damas Individuales:

Juveniles (14 a 19 años)

Damas A (20 a 35 años)

Damas B (36 a 45 años)

Damas C (46 años en adelante)

También habrá categorías por equipos o postas, tanto mixtas como de caballeros, que se dividirán según la sumatoria de edades de los participantes.

 

Con esta competencia, la Asociación Concordiense Amigos del MTB pondrá punto final a una temporada marcada por distintos contratiempos, pero que volverá a reunir a deportistas y aficionados del duatlón en una jornada deportiva en el entorno natural de la región.