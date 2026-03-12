El sábado 21 se correrá el Duatlón Rural YPF El Toro y cerrará la temporada 2025

La prueba comenzará a las 15 horas y combinará dos disciplinas deportivas: pedestrismo y mountain bike, en un circuito diseñado en la zona rural cercana a Concordia.

Recorrido de la competencia

El formato de la prueba incluirá 3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo de montaña y otros 3 kilómetros finales de pedestrismo.

El recorrido a pie se desarrollará en inmediaciones de la estación de servicios El Toro y en sectores del barrio privado Estancia Paraíso, mientras que el tramo de mountain bike se realizará en caminos rurales de la zona de Estancia Grande.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron a 7Paginas, que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse a través del sitio web especializado en eventos deportivos.

Los interesados podrán anotarse hasta el viernes 20 de marzo ingresando al siguiente enlace:

https://www.encarrera.com.ar/dua/

Premiación y categorías

En cuanto a la premiación, se entregarán trofeos del 1º al 5º puesto en cada categoría, además de premios para los ganadores de la clasificación general en las modalidades:

Individual Varones

Individual Mujeres

Posta

Al tratarse de la fecha coronación del campeonato 2025, también se premiará a los cinco mejores clasificados de cada categoría del certamen.

Categorías

En Caballeros Individuales competirán:

Juveniles (14 a 19 años)

Elite (20 a 29 años)

Máster A (30 a 39 años)

Máster B (40 a 49 años)

Máster C (50 a 59 años)

Máster D (60 años en adelante)

En Damas Individuales:

Juveniles (14 a 19 años)

Damas A (20 a 35 años)

Damas B (36 a 45 años)

Damas C (46 años en adelante)

También habrá categorías por equipos o postas, tanto mixtas como de caballeros, que se dividirán según la sumatoria de edades de los participantes.

Con esta competencia, la Asociación Concordiense Amigos del MTB pondrá punto final a una temporada marcada por distintos contratiempos, pero que volverá a reunir a deportistas y aficionados del duatlón en una jornada deportiva en el entorno natural de la región.