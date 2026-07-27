El salario mínimo docente de Entre Ríos superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, la recomposición salarial correspondiente a julio permitió recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo docente, que ahora se encuentra 0,8 % por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Recuperación del poder adquisitivo

Desde el Ejecutivo provincial señalaron a 7Paginas, que durante los primeros meses de 2024 la inflación avanzó a un ritmo superior al de las actualizaciones salariales, lo que provocó una pérdida del poder de compra de los docentes.

No obstante, indicaron que esa diferencia comenzó a reducirse progresivamente mediante las sucesivas recomposiciones acordadas en el marco de las negociaciones paritarias, hasta revertirse con el incremento otorgado en julio.

Según el Gobierno entrerriano, la evolución del salario mínimo docente pasó a superar la inflación acumulada desde diciembre de 2023, marcando un cambio de tendencia respecto a los primeros meses del período analizado.

Datos oficiales

La Provincia precisó que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo docente acumuló una mejora del 244 %, frente a una inflación del 241 % registrada durante el mismo lapso.

Con estos números, el Ejecutivo sostiene que las políticas de actualización salarial permitieron recuperar el poder adquisitivo de los docentes, al menos en lo que respecta al salario mínimo.

Balance del Gobierno

Desde la administración provincial destacaron que los incrementos implementados durante la gestión permitieron recomponer el ingreso de los trabajadores de la educación y alcanzar un nivel salarial que vuelve a ubicarse por encima de la evolución del índice de precios.

En ese sentido, remarcaron que la comparación entre la evolución de los haberes y la inflación acumulada refleja una recuperación del poder de compra del salario mínimo docente, luego de la pérdida registrada al comienzo del período analizado.