El sector de Axel Kicilllof en Concordia repudia el recorte de fondos para la planta potabilizadora: «Es un golpe para la ciudad»

A través de un comunicado firmado por su referente local, Oscar Imbelloni, la agrupación expresó que esta medida profundiza el postergamiento de la ciudad frente a decisiones tomadas desde un enfoque centralista.

El agua como derecho, no como gasto

La obra en cuestión es considerada vital para solucionar los problemas históricos de suministro, especialmente en los barrios periféricos de Concordia. Desde el espacio político subrayaron que el acceso al agua potable «no es un lujo ni un gasto prescindible», sino una inversión esencial para la salud y el bienestar de la comunidad.

«Nuestra ciudad queda relegada frente a decisiones tomadas desde Buenos Aires con una mirada ajena a las necesidades reales de nuestra comunidad», señalaron desde Patria y Futuro.

Críticas a la gestión de Luis Caputo

El comunicado apunta directamente contra el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, acusando a la gestión de Milei de una preocupante «falta de sensibilidad social». Sostienen que el ajuste sobre obras estratégicas solo logra profundizar las desigualdades territoriales y sociales.

Exigencia de reactivación inmediata

Ante este escenario, Patria y Futuro Concordia exige la restitución de los fondos y la reactivación urgente de los trabajos en la planta.

«El acceso al agua potable no puede depender de una planilla de Excel ni de decisiones burocráticas: es un derecho que debe ser garantizado para todos los concordienses», concluyó Imbelloni en representación del espacio.