El sector que lidera Grabois convoca a una reunión abierta en Concordia para «construir una alternativa al modelo de crueldad»

En un contexto social complejo, el frente Patria Grande Concordia lanzó una convocatoria abierta a la comunidad con el objetivo de sumar nuevas voluntades a su construcción política. La cita es para este martes 31 de marzo, a las 20:00 horas, en el local partidario ubicado en 9 de Julio 125 bis.

Desde la organización explicaron a 7Paginas, que el encuentro está destinado a todas aquellas personas interesadas en sumarse a la militancia activa para construir una alternativa política frente a lo que definen como el «modelo de crueldad» que atraviesa hoy la ciudad.

Acción directa: las brigadas solidarias

Uno de los pilares que se presentarán en la reunión es el esquema de brigadas solidarias, que constituye la principal línea de acción directa de Patria Grande en el territorio. Actualmente, estos grupos trabajan en áreas sensibles como:

Salud y Educación.

Cultura.

Acompañamiento a personas en situación de calle e infancias.

«Estas brigadas representan una forma concreta de organización comunitaria y compromiso social desde la militancia», señalaron referentes locales que encabezarán la charla informativa.

Un plan de gobierno para la ciudad

Más allá de la asistencia inmediata, la organización viene consolidando equipos técnicos en diversas materias (vivienda, producción, comercio, ambiente, salud, educación, cultura y deporte) con un objetivo ambicioso: la elaboración de un Plan de Desarrollo Humano Integral para Concordia.

Este proyecto es concebido como un plan de gobierno que busca definir las prioridades urgentes en materia de políticas públicas, apostando a una planificación técnica que responda a las necesidades estructurales de los vecinos.

Espacios temáticos y referencia nacional

La propuesta de Patria Grande en Concordia se diversifica en distintos frentes de participación, tales como:

Mala Junta: Línea feminista.

Irma Carrica: Espacio de salud.

La Mella: Ámbito universitario.

Juventudes.

La invitación se hace extensiva a quienes se sientan interpelados por la propuesta que encabeza Juan Grabois a nivel nacional y que consideren que pueden aportar, desde su lugar, a la construcción de una ciudad «más justa, solidaria e inclusiva».