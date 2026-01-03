El secuestro de 14 kilos de cocaína en la Ruta 14 permitió desbaratar una importante red narco criminal

El operativo inicial permitió detectar la droga oculta en la estructura de un vehículo Ford Fiesta Kinetic y la detención de su conductora, quien posteriormente se confirmó que pertenecía a la Policía Federal Argentina. En esa instancia tomó inmediata intervención la División Drogas Peligrosas Federación, que procedió al secuestro de los estupefacientes, del rodado y a la detención de la mujer, quedando todo a disposición de la Justicia Federal de Concordia.

A partir de ese hecho, y como derivación directa de la investigación, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos simultáneos en las provincias de Misiones y Buenos Aires. En una primera etapa se concretaron procedimientos en dos domicilios de la ciudad de Posadas y otro en el partido de La Matanza, con el objetivo de identificar y localizar al proveedor de la droga incautada y avanzar sobre la estructura de abastecimiento de la organización investigada.

Tras varias semanas de tareas de inteligencia, análisis de información y trabajo coordinado entre distintas fuerzas, el pasado 2 de enero se solicitaron y ejecutaron nuevos allanamientos en la ciudad de Posadas. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Entre Ríos, personal de Drogas Peligrosas Federación —que llevó adelante los primeros procedimientos—, unidades especiales y Gendarmería Nacional Argentina.

El resultado de estos últimos allanamientos fue contundente. Se logró el secuestro de vehículos y motocicletas, estupefacientes, municiones, dispositivos tecnológicos utilizados para la coordinación y monitoreo de movimientos, una balanza de precisión y abundante documentación considerada clave para la causa. Cada uno de estos elementos será incorporado como prueba en el expediente judicial, fortaleciendo la hipótesis sobre el alto grado de organización y logística de la red narco criminal investigada.

Durante los procedimientos, dos personas fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas al legajo judicial, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que no descarta nuevas medidas en el marco de la causa.