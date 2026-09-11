El seleccionado entrerriano femenino de handball cayó ante San Rafael pero mantiene sus opciones de podio nacional

A pesar del tropiezo, las entrerrianas conservan intactas sus posibilidades de acceder a la lucha por las medallas en el cuadro principal de la competencia.

Definición del Grupo Oro «B»

Situación en la tabla: El representativo provincial buscará la clasificación a la fase decisiva en el cierre del Main Round.

Próximo partido: Viernes 11 de septiembre a las 11:40 hs frente al seleccionado de Mendoza, en la cancha 2 del complejo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Créditos CAH / Gonzalo Pacheco