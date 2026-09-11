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Viernes 11 de septiembre de 2026
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El seleccionado entrerriano femenino de handball cayó ante San Rafael pero mantiene sus opciones de podio nacional

En la continuidad del Campeonato Argentino de Selecciones Menores que se disputa en San Juan, el equipo femenino de Entre Ríos sufrió su primera derrota en el certamen tras caer por 37 a 34 frente al combinado de San Rafael. 
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Redacción 7Paginas

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A pesar del tropiezo, las entrerrianas conservan intactas sus posibilidades de acceder a la lucha por las medallas en el cuadro principal de la competencia.

Definición del Grupo Oro «B»

Situación en la tabla: El representativo provincial buscará la clasificación a la fase decisiva en el cierre del Main Round.

Próximo partido: Viernes 11 de septiembre a las 11:40 hs frente al seleccionado de Mendoza, en la cancha 2 del complejo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Créditos CAH / Gonzalo Pacheco