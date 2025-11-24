El semillero del handball entrerriano dijo presente en el Nacional Fase 1 de Infantiles “Fabiana Capullo”

El torneo nacional fase 1 de infantiles “Fabiana Capullo” estuvo organizado por la Asociación Santafesina de Handball y durante tres intensos días la competencia albergó a delegaciones provenientes de AsBalNor, Rosario, Córdoba, Femebal, Entre Ríos y los anfitriones.

Tras un fin de semana a puro handball infantil, cosechando experiencias, aprendizaje, competencia y un punto de encuentro para forjar amistades.

¡Felicitaciones a todos/as! Cada oportunidad de jugar y aprender es un ladrillo firme que sostiene el crecimiento de nuestro handball.

Listado de jugadoras/es: Ana Britos Agüero, Lola Belén Britos Burnaz, Delfina Codevilla, María Isabela Flores, Valentina Flores, Sol Galarza Dupont, Catalina Palopolo, Emilia Francina Quiróz, Francesca Florencia Quiróz, Ignacio Del Río, Máximo Fabricius, Ciro Lionel Lechini, Santiago Martín Medali, Ignacio Ormachea, Benjamín Ridruejo, Gian Lucas García, Thiago José Ibarra Turano, Isidro Otegui, Santiago Frisanco Peralta, Andres Zubeldía, Ana Paula Albornoz, Jonás Alexander Córdoba Ríos, Bautista Francisco Rosell Hillairet, Manuel Puga Schmoll, Máximo Eneas Valenti.

Cuerpo Técnico: María del Rosario Luna, Milagros Estefanía Gutierrez, Facundo Nicolás Grimaldi y Máximo Pesoa. Presidente de la FEH: Profesor Guillermo Jurado

Por Gustavo Cardoso