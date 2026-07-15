El Senado entrerriano dio media sanción a la reforma previsional tras un intenso debate

En una sesión especial marcada por un intenso debate político y una fuerte protesta de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones frente a la Casa de Gobierno, el Senado de Entre Ríos otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley de «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional», impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa fue aprobada por 10 votos afirmativos contra 7 negativos, resultado que se repitió tanto en la votación en general como en el tratamiento particular de los tres títulos que conforman el proyecto. Con este paso legislativo, la reforma previsional continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Dos votos peronistas fueron claves

El oficialismo de Juntos por Entre Ríos logró reunir los ocho votos de su bloque y sumó el respaldo de las senadoras Gladys Domínguez, representante del Peronismo Federal por Feliciano, y Nancy Miranda, legisladora de Más para Entre Ríos por el departamento Federal.

El acompañamiento de ambas fue determinante para que el proyecto obtuviera la media sanción.

Durante su intervención, Domínguez dejó en claro que su voto no respaldaba el texto original enviado por el Ejecutivo, sino la versión modificada durante el trabajo en comisión.

«No acompaño el proyecto original, sí acompaño el que se reformó en el debate», sostuvo la legisladora.

Un fuerte mensaje de Nancy Miranda

Uno de los discursos que mayor repercusión generó fue el de Nancy Miranda, quien, pese a integrar el bloque de Más para Entre Ríos y haber firmado el dictamen de la oposición, decidió votar junto al oficialismo.

La senadora cuestionó con dureza la conducción del Partido Justicialista y defendió la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional.

«Teníamos Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras», recordó al referirse a las anteriores gestiones, al tiempo que sostuvo que la reforma representa «un comienzo» y que «alguien se tiene que animar» a tomar decisiones difíciles.

Además, lanzó una frase que resonó en el recinto al cuestionar las críticas recibidas por su postura.

«Cuando se trata de departamentos grandes es una cuestión de gobernabilidad, pero cuando somos las del Norte, somos traidoras», expresó.

Incluso desafió públicamente a las autoridades partidarias al afirmar que esperaba la intervención del Tribunal de Disciplina del PJ.

Debate dividido

El proyecto fue presentado por el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien defendió el dictamen oficialista surgido tras las modificaciones realizadas en comisión.

Por la oposición, el senador Juan Pablo Cosso solicitó el acompañamiento al dictamen alternativo elaborado por el bloque Más para Entre Ríos, postura que también fue defendida por los legisladores Víctor Sanzberro y Martín Oliva, quienes rechazaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

En tanto, la senadora concordiense Gloria Cozzi adelantó desde el inicio de la sesión su respaldo al proyecto oficial.

Cómo votó cada senador

Votaron afirmativamente:

Jaime Benedetti (Gualeguaychú)

Rafael Cavagna (Nogoyá)

Gloria Cozzi (Concordia)

Rubén Dal Molín (Federación)

Ramiro Favre (Colón)

Rubén Méndez (Islas)

Casiano Otaegui (Gualeguay)

Gustavo Vergara (Diamante)

Gladys Domínguez (Feliciano)

Nancy Miranda (Federal)

Votaron en contra:

Marcelo Berthet (San Salvador)

Juan Conti (Tala)

Juan Pablo Cosso (Villaguay)

Patricia Díaz (La Paz)

Martín Oliva (Uruguay)

Víctor Sanzberro (Victoria)

Claudia Silva (Paraná)

Ahora el debate continuará en Diputados

La aprobación en el Senado representa el primer paso legislativo de una de las reformas más relevantes para el sistema previsional entrerriano de los últimos años. Si bien distintos sectores políticos coinciden en la necesidad de garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, persisten profundas diferencias respecto de los mecanismos elegidos para alcanzar ese objetivo.

Mientras en el recinto se desarrollaba el debate parlamentario, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno organizaciones sindicales y la Multisectorial en Defensa de la Caja manifestaron su rechazo a la iniciativa y reclamaron que no avance la reforma.

Con la media sanción obtenida, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento y volverá a generar un intenso debate político y social en Entre Ríos.

Con informacion de Analisis

Redaccion de 7Paginas